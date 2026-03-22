Shia LaBeouf rastet in Rom aus: Video zeigt den Wutausbruch

Shia LaBeouf (39) hat in Rom für einen Eklat gesorgt. Ein Video, das TMZ vorliegt, zeigt den Schauspieler, wie er offenbar die Beherrschung verliert. Auf den Aufnahmen ist zu sehen, wie Shia vor einem Restaurant in der italienischen Hauptstadt sitzt. Er trinkt aus einer Flasche und unterhält sich mit einer Frau, die neben ihm am Tisch sitzt. Plötzlich eskaliert die Situation: Der Schauspieler gestikuliert wild und schreit der Frau lautstark "Verpiss dich" zu. Trotz seines sichtlich aufgebrachten Zustands bleibt die Frau neben ihm bemerkenswert ruhig, rührt sich kaum und lässt sich von seinen aggressiven Blicken nicht aus der Ruhe bringen.

In einer weiteren Sequenz ist Shia an einem Zebrastreifen zu sehen. Er läuft aufgebracht hin und her und schimpft lautstark vor sich hin. Es ist nicht zu erkennen, ob er sich noch mit derselben Frau auseinandersetzt oder mit einer anderen Person. Der Schauspieler wirkt in den Aufnahmen äußerst angespannt und außer Kontrolle. Es ist nicht der einzige Vorfall, mit dem der "Transformers"-Darsteller in Rom für Aufsehen sorgte. Bereits zuvor wurde er dabei gefilmt, wie er in einem Hotel lediglich mit Unterwäsche bekleidet durch die Lobby lief.

Shias Auftritt in Italien reiht sich in eine ganze Serie beunruhigender Vorfälle ein. Kurz vor seiner Rom-Reise war er in New Orleans wegen Körperverletzung festgenommen worden. Nach seiner Rückkehr in die USA kam es zudem zu einem lautstarken Wortgefecht mit der Polizei, das in einem weiteren Video dokumentiert ist, das TMZ vorliegt. Am Ende des Clips sieht man den Filmstar in Tränen aufgelöst. Shia hatte schon früher immer wieder mit persönlichen Krisen zu kämpfen. Die neuen Aufnahmen zeigen, dass sich der Schauspieler, der in der Vergangenheit bereits mehrfach durch sein Verhalten auffiel, weiterhin in einer schwierigen Phase zu befinden scheint. Shia hat sich bislang nicht zu den jüngsten Ereignissen geäußert.

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Getty Images Shia LaBeouf bei den Filmfestspielen in Cannes 2025

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Getty Images Shia LaBeouf, Schauspieler

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Getty Images Shia LaBeouf bei einer Filmpremiere in Kalifornien Anfang 2020