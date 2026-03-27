Dating? GNTM-Antonia & Louis verbrachten die Nacht zusammen

Bei Germany's Next Topmodel sorgen Antonia und Louis für mächtig Gesprächsstoff unter den Zuschauern und Kandidaten. Die 19-Jährige und der 21-Jährige haben ihre erste Nacht zusammen in einem Bett verbracht, nachdem Louis zu Antonia, Anna und Anika ins Zimmer gezogen ist. Unter einer Decke kuschelnd lagen die beiden nebeneinander, während ihre Mitstreiter bereits eifrig tuschelten. "Eine Person wie Antonia neben sich dann zu haben im Bett, ist natürlich viel schöner. Man kann kuscheln, man versteht sich und ja, ist einfach schöner als allein auf jeden Fall", erklärte Louis im Interview gegenüber ProSieben. Auch Antonia zeigte sich vor der Kamera sichtlich glücklich über die gemeinsame Nacht.

Die Reaktionen ihrer Mitstreiter ließen nicht lange auf sich warten. Juna zeigte sich am Morgen danach überrascht von der Entwicklung zwischen den beiden: "Ja, also man denkt manchmal, wir sind in einer Couple-Dating-Show hier. Also hätte ich jetzt auch nicht erwartet, dass es so krass abgeht", verriet sie. Was genau zwischen Antonia und Louis passiert ist und ob es nur beim Kuscheln geblieben ist, darüber schweigen beide bislang. Louis ließ lediglich durchblicken, dass es schön sei, nebeneinander aufzuwachen. Im weiteren Verlauf des Tages blieben die zwei unzertrennlich, unterstützten und ermutigten sich gegenseitig und betonten, wie traurig sie wären, wenn einer von ihnen die Show verlassen müsste.

Trotz aller Liebesgeflüster konnten beide auf dem Laufsteg überzeugen. Antonia erhielt von Heidi Klum (52) und Gastjurorin Coco Rocha (37) überschwängliches Lob für ihre Performance. Auch Louis bekam Anerkennung für seine zauberhafte Verwandlung bei den beiden Walks. Dass sich die beiden mittlerweile bestens verstehen und sehr vertraut miteinander sind, hatten sie selbst bereits in vorherigen Folgen angemerkt. Bereits seit einigen Folgen beschäftigt die Zuschauer die Frage, ob es in der aktuellen Staffel womöglich wieder ein GNTM-Liebespaar geben wird. Neben Antonia und Louis boten auch Anna und Yanneck zuletzt Anlass für entsprechende Spekulationen.

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ProSieben GNTM-Kandidatin Antonia, 2026

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ProSieben GNTM-Kandidat Louis, 2026

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ProSieben/Max Montgomery Heidi Klum, Christian Siriano und Coco Rocha bei GNTM 2026

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