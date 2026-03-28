Silvia Wollny teilt Selfie mit kryptischen Zeilen im Netz

Silvia Wollny (61) sorgt mit einem rätselhaften Instagram-Post für Aufsehen. Die Elffach-Mama teilte ein Selfie von sich am Strand und versah das Bild mit einer kryptischen Botschaft, die an eine bestimmte Person gerichtet zu sein scheint. "Ich habe nie vergessen, dass du gesehen hast, wie schwer ich es hatte, und du dich entschieden hast, es noch schlimmer zu machen", schrieb sie auf der Plattform. An wen genau sich die nachdenklichen Zeilen richten und welche konkreten Ereignisse dahinterstecken, verriet Silvia nicht. Der mysteriöse Beitrag lässt jedoch viel Raum für Spekulationen, zumal die Familie derzeit mit internen Konflikten zu kämpfen hat.

In der Kommentarspalte des Posts erhielt Silvia jedoch umgehend Unterstützung von ihren Töchtern. Sarafina (31), Sarah-Jane (27) und Sylvana (34) stellten sich mit liebevollen Worten hinter ihre Mutter und zeigten sich solidarisch. "Wir werden immer hinter dir stehen. Beste Mama, Oma und Schwiegermama, lieben dich über alles", schrieb Sarafina. Sarah-Jane ergänzte: "Wir werden hinter dir stehen, komme was wolle! Du bist die tollste Mama und tust alles für die Menschen, die du liebst! Ich liebe dich unendlich." Auch Sylvana versicherte: "In guten wie in schlechten Zeiten, wir stehen immer hinter dir. Wir lieben dich."

Der Post kommt zu einer Zeit, in der die Familie Wollny von einem anhaltenden Zwist überschattet wird. Zwischen Silvia und ihrer Tochter Loredana (22) sowie deren Ehemann Servet herrscht seit Längerem dicke Luft. Servet hatte zuvor auf Instagram schwere Vorwürfe gegen seine Schwiegermutter erhoben, die von Diebstahl und angeblicher Spendenveruntreuung handelten. Silvia wehrte sich gegen diese Anschuldigungen und bezeichnete sie als "falsche Tatsachenbehauptungen". Der Konflikt hat offenbar tiefe Gräben innerhalb der Großfamilie aufgerissen, wobei sich einige der Töchter klar auf die Seite ihrer Mutter gestellt haben.

Anzeige Anzeige

Instagram / wollnysilvia Silvia Wollny, Realitystar, März 2026

Anzeige Anzeige

Imago Silvia Wollny bei der Staffel-Premiere von "Promis unter Palmen" im Cinenova Köln, 04.02.2026

Anzeige Anzeige

Instagram / wollnysilvia TV-Star Loredana Wollny mit ihrem Mann Servet und ihrem Sohn Aurelio, November 2025.