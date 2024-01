Olympia 2024: Snoop Dogg wird TV-Berichterstatter in Paris

Snoop Dogg (52) ist ein geschäftstüchtiger Mann. Bekannt wurde der Rapper durch Hits wie "Drop It Like It's Hot" und durch seinen berüchtigten Cannabiskonsum. Gleichzeitig produziert er aber auch eine eigene Kinderserie, verkauft Hunde-Accessoires und bekommt wohl bald ein eigenes Biopic. Im kommenden Sommer werden in Paris die Olympischen Spiele stattfinden – und das lässt sich der Musiker nicht entgehen. Snoop Dogg wird offizieller Sportmoderator für Olympia 2024!

"Ich bin damit aufgewachsen, Olympia zu gucken, und freue mich darauf, diesen unglaublichen Athletinnen und Athleten bei ihren Bestleistungen zuzusehen", wird der Rapper in der Pressemitteilung von NBC Sports zitiert. Er wird gemeinsam mit den Sportkommentatoren des US-Senders über die Wettkämpfe berichten und Interviews mit den Sportlern führen. Snoop Dogg ist wohl bereits Feuer und Flamme: "Das werden die epischsten Olympischen Spiele aller Zeiten."

"Wir sehen uns im Sommer", kommentiert der "Young, Wild & Free"-Interpret die Ankündigung auf X, ehemals Twitter. Seine Fans sind sichtlich begeistert von den Neuigkeiten. "Mr. Alleskönner ist dein neuer Name", lobt ein Nutzer, "Das ist großartig! Ich freue mich darauf", schreibt ein anderer.

