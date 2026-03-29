Christian Horner und Geri erhalten Bauzulassung trotz Streit

Geri Halliwell (53) und ihr Ehemann Christian Horner (52) haben in einem längeren Genehmigungsverfahren rund um ihr Anwesen in Oxfordshire einen weiteren Erfolg erzielt. Der West Northamptonshire District Council hat das Paar nun offiziell berechtigt, eine rund 30.000 Pfund (34.000 Euro) teure Pferdeführanlage auf ihrem Grundstück zu errichten. Die Anlage ist für bis zu acht Pferde ausgelegt und soll als mechanisch betriebenes Trainingsgerät dienen, damit die Tiere regelmäßig und wetterunabhängig in Bewegung gehalten werden können. Das Paar betreibt unter dem Namen OMBI ein eigenes Pferderennunternehmen und hat auf dem Gelände bereits Stallungen für 14 Pferde gebaut. Das geplante Bauwerk ist rund 23 Meter breit, besitzt ein steil geneigtes Dach und soll mit schwarzen Verbundplatten verkleidet werden.

Mehrere Anwohner hatten formale Einwände eingereicht und sich vor allem über die Höhe der Konstruktion sowie deren Sichtbarkeit aus der Umgebung beschwert. Eine betroffene Nachbarin äußerte gegenüber The Sun, dass das Bauwerk "von unserem Grundstück, anderen Grundstücken im Dorf und von einer öffentlichen Straße aus sehr gut sichtbar" sei und damit den Charakter der Gegend grundlegend verändern würde. Um die optischen Einwände zumindest teilweise zu entkräften, verpflichtete sich das Paar zur Pflanzung von zwölf neuen Bäumen, die die Anlage künftig abschirmen sollen. Der Rat räumte zwar ein, dass das Dach für die Größe des Bauwerks vergleichsweise steil sei, sah darin aber kein grundsätzliches Problem. Die Genehmigung steht laut der Daily Mail dennoch unter strengen Auflagen: Kommerzielle Nutzungen wie Reitstunden oder Veranstaltungen sind ausdrücklich untersagt, und die Beleuchtung der Anlage muss so ausgelegt sein, dass die ländliche Ruhe nicht beeinträchtigt wird.

Im Januar sorgte ein illegal errichteter gemauerter Pizzaofen im Garten der denkmalgeschützten Villa für Wirbel. Bereits zuvor hatte sich das Paar mit Anwohnern angelegt, weil es ohne Baugenehmigung eine Pergola und einen Pavillon bauen ließ. Nachbarn beklagten sich, dass Geri und Christian die Ruhe des malerischen Dorfes mit ihren ständigen Umbauarbeiten zerstörten. Besonders provokant fanden sie die Lichterketten, die um die Pergola gewickelt wurden. Die Sängerin und der Unternehmer reichten mittlerweile mehrere nachträgliche Bauanträge ein, um die bereits fertiggestellten Bauwerke zu legalisieren.

Anzeige Anzeige

Getty Images Geri Halliwell und Christian Horner, Dezember 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Christian Horner und Geri Halliwell-Horner im Juli 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Christian und Geri Horner im März 2019