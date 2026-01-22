Geri Halliwell hat Nachbarschaftsstreit wegen Lichterketten

Geri Halliwell (53) und Christian Horner (52) sollen sich laut The Sun mit ihren Nachbarn in Northamptonshire einen regelrechten Kleinkrieg um eine Lichterkette liefern. Auf dem parkähnlichen Grundstück hinter ihrem denkmalgeschützten Haus ließ das Promi-Paar eine Holzpergola und einen Pavillon errichten – angeblich ohne passende Genehmigung. Besonders pikant: An der Pergola hängen weiterhin schwarze, um die Balken gewickelte Lichterketten, obwohl der erste nachträgliche Bauantrag bereits abgelehnt wurde. Anwohner fühlen sich dadurch gestört und werfen der Sängerin und dem Unternehmer vor, sie mit den funkelnden Lichtern regelrecht zu provozieren.

Das Anwesen des Paars, das mit mehreren früher genehmigten Erweiterungen wie Pools und Ställen bereits für Aufmerksamkeit sorgte, steht also wieder im Fokus. Die örtlichen Behörden hatten einen ersten Antrag, die nachträgliche Genehmigung der Pergola einzuholen, abgelehnt. Doch das Paar ließ die Struktur bislang unangetastet bestehen. In einem neuen Antrag argumentieren sie, die offene Eichenkonstruktion sei freistehend, leicht gebaut und mit Kletterpflanzen versehen, um die Optik zu entschärfen und die visuelle Wirkung zu mindern.

Für Geri, die einst als Ginger Spice Teil der Spice Girls war, und Christian, den ehemaligen Formel-1-Teamchef von Red Bull, bedeutet das Leben in Northamptonshire auch, sich der historischen Umgebung anzupassen. Das Paar genießt sein ruhiges Leben im Grünen, teilt dies aber auch gern in Form von Events, die sie auf ihrem Anwesen organisieren. Ob die Lichterketten Teil solcher Feierlichkeiten sind oder reiner Dekor, bleibt offen. Dennoch scheint das Paar keinesfalls gewillt, die Pergola einfach aufzugeben, und setzt weiterhin auf die Genehmigung der Behörden.

Nils Jorgensen/REX/Shutterstock/ActionPress Christian Horner und Geri Halliwell

Imago Bei der Queen’s Commonwealth Essay Competition: Geri Halliwell-Horner beim Empfang im St James’s Palace, London

Getty Images Christian und Geri Horner bei einem Event 2016