"Für mein Leben geschämt": Ania Niedieck kämpft mit Reizdarm

Ania Niedieck (42) hat nun über ein peinliches Erlebnis gesprochen, das ihr bis heute in Erinnerung geblieben ist. Der Alles was zählt-Star gestand, dass sie unter einem Reizdarm leidet. "Wenn ich nervös bin, schlägt mir das immer auf den Magen – ich muss dann halt wirklich immer auf die Toilette", erklärte die 42-Jährige in ihrem Podcast "Blondie Spritz", den sie zusammen mit dem RTL-Internetexperten Phil Pauls moderiert. Besonders schlimm sei eine Situation gewesen, in der sie eine halbe Stunde in einem Burger King verbracht habe. "Ich saß eine halbe Stunde im Burger King und habe mich für mein Leben geschämt", berichtete Ania von dem unangenehmen Vorfall.

Erst später habe sie verstanden, dass es sich bei ihren Beschwerden um einen Reizdarm handeln könnte. Heute geht die Schauspielerin humorvoll mit dem Thema um und nennt sich "Teil der Reizdarm-Community". Im Podcast sprach Ania aber nicht nur über ihre Verdauungsprobleme, sondern auch über ihre Jugend. Sie verriet, dass sie als Teenager ein großer Fan der britischen Pop-Girlgroup Spice Girls gewesen sei und sogar gedacht habe, dass sie lesbisch sei. Sie habe die Bandmitglieder um Superstar Victoria Beckham (51) alle "einfach geil" gefunden, so die Schauspielerin.

Ania ist seit 2015 verheiratet und hat zwei Töchter. Mit ihrer Rolle als Isabelle Reichenbach in "Alles was zählt" begeistert sie bereits seit 2010 die Fans der RTL-Serie. Was die wenigsten wissen: Es war nicht ihr erster Auftritt in der Serie, denn zuvor war Ania für kurze Zeit als Alicia Silberstein zu sehen. Mit ihrer langjährigen Präsenz in der Daily Soap hat sich die 42-Jährige einen festen Platz in der deutschen Serienlandschaft erarbeitet.

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Getty Images Ania Niedieck, "Alles was zählt"-Star

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Getty Images Die Spice Girls im Jahr 1998

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Instagram / ania_niedieck Ania Niedieck mit ihrem Mann Chris und ihren beiden Kids