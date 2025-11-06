Trotz 15 Jahren Ehe: Ania Niedieck ist noch eifersüchtig

Ania Niedieck (42), bekannt aus Alles was zählt, spricht überraschend offen über ein Thema, das viele Menschen beschäftigt: Eifersucht. Im Interview mit RTL gibt sie zu: "Ich bin halt leider ein bisschen eifersüchtig, generell." Und das, obwohl die Schauspielerin seit nunmehr 15 Jahren mit ihrem Ehemann zusammen ist. Eine gesunde Prise Eifersucht empfindet sie allerdings nicht als etwas Schlechtes, sondern vielmehr als inspirierend für eine glückliche Beziehung.

Ihre Erfahrungen in der eigenen Ehe setzt Ania in einen Vergleich zu ihrer AWZ-Figur Isabel, die in der Serie ebenfalls mit Eifersucht zu kämpfen hat. Die Schauspielerin selbst zieht klare Grenzen: Was in einer Beziehung inspirierend sein kann, sollte nicht in etwas Zerstörerisches umschlagen. "Zu einer gesunden Eifersucht sage ich ja, sobald es in eine toxische Richtung geht, nein", erklärte sie im Gespräch.

Privat genießt Ania eine stabile Partnerschaft, die durch gemeinsamen Humor und gegenseitiges Vertrauen geprägt ist. Vom Alltag der Schauspielerin ist nicht viel bekannt, doch gelegentlich gibt sie auf Social Media Einblicke in ihr Leben mit ihren zwei Kindern. Mit ihrer bodenständigen Art und Offenheit über persönliche Themen scheint sie bei ihren Fans genau den richtigen Ton zu treffen.

Getty Images Ania Niedieck, "Alles was zählt"-Star

Instagram / ania_niedieck Ania Niedieck mit ihrem Mann Chris und ihren beiden Kids

Instagram / ania_niedieck Schauspielerin Ania Niedieck mit ihren Töchtern