Wie hält sich Reese Witherspoon so fit? Dass die Schauspielerin im Alter von 45 Jahren immer noch in absoluter Topform ist, dürfte mittlerweile eigentlich jedem bekannt sein. Immer wieder setzt sie im Netz ihren schlanken Körper in Szene – und lässt auch ihre Follower daran teilhaben. Doch wie schafft es die "Natürlich blond"-Bekanntheit bloß, so gut auszusehen? Reese (45) sprach jetzt ganz offen über ihren persönlichen Speiseplan!

Wie Hello Magazine berichtet, halte sich die "Natürlich Blond"-Darstellerin an keine strikte Diät. Stattdessen ernähre sie sich lieber hauptsächlich gesund: Morgens nehme Reese stets eine Tasse Kaffee und einen Fruchtsaft zu sich. "Ich beginne jeden Tag mit einem Glowing Green Smoothie und meine ganze Familie tut das auch", berichtete sie. Mittags und abends setze die US-Amerikanerin hingegen eher auf proteinreiche Mahlzeiten, wie beispielsweise Hähnchen mit Salat.

Außerdem spiele auch Fitness eine wichtige Rolle im Leben der dreifachen Mutter. Laut ihrem Personal Trainer Michael George trainiere sie an sechs Tagen in der Woche für 30 Minuten ihre Ausdauer. Dabei setze Reese vor allem auf Tanzsport. "Ich bin eine Art Hip-Hop-Tänzer. [...] Ich tanze gerne", erklärte sie gegenüber Women's Health im Jahr 2015. Doch auch das Joggen scheint die 45-Jährige zu mögen: In der Vergangenheit wurde sie bereits mehrfach dabei abgelichtet.

Getty Images Reese Witherspoon im April 2021 in Los Angeles

Instagram / reesewitherspoon Reese Witherspoon, "Natürlich blond"-Darstellerin

X17online.com/ ActionPress Reese Witherspoon und eine Freundin im Dezember 2019

