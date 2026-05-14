Neue Details zu Emmanuel und Brigitte Macrons Ohrfeigen-Zoff

Ein Vorfall im Regierungsflieger hat das Paar Brigitte (73) und Emmanuel Macron (48) weltweit in die Schlagzeilen gebracht: Bei der Ankunft in der vietnamesischen Hauptstadt Hanoi Ende Mai 2025 wurde gefilmt, wie die Hand der Première Dame das Gesicht ihres Mannes streifte. Der Moment sorgte weltweit für Aufsehen. Schnell machte das Gerücht, Brigitte habe Emmanuel eine Ohrfeige verpasst, die Runde. In den letzten Jahren polarisierte die ehemalige Lehrerin wiederholt – auch mit fragwürdigen Aussagen gegen feministische Demonstranten. Jetzt liefert ein Buch des französischen Journalisten Florian Tardif neue Details dazu, was hinter dem Streit mit ihrem Mann gesteckt haben soll.

In seinem Werk "Un couple (presque) parfait" – auf Deutsch "Ein (fast) perfektes Paar" – behauptet Tardif, Emmanuel habe zur damaligen Zeit eine Liebesnachricht der iranischen Schauspielerin Golshifteh Farahani (42) erhalten. Brigitte soll die SMS entdeckt und daraufhin die Fassung verloren haben. Eine geheime Quelle schildert den Streit des Paares im Buch als "länger und heftiger als sonst". Über Brigitte heißt es in dem Werk außerdem: "Sie ist extrem eifersüchtig." Eine ehemalige Ministerin aus dem Macron-Kabinett berichtete anonym, man sei damals angehalten worden, Anfragen mit der Aussage zu beantworten, der Präsident habe mit der Schauspielerin lediglich harmlose Nachrichten ausgetauscht oder ihr geschrieben, er finde sie wunderschön. Die Bild-Zeitung will hingegen erfahren haben, dass Emmanuel die Liaison mit Golshifteh nicht einfach vergessen könne – für ihn soll es weit mehr als nur eine Affäre gewesen sein.

Besonders auffällig: Kurz vor dem Vorfall im Regierungsflieger hatte Golshifteh der Zeitung Paris Match ein Interview gegeben. Darin äußerte sie sich über unglückliche Ehen und sagte: "Warum bleibt man bei seiner Frau, wenn man sie nicht mehr liebt oder jemand anderen liebt?" Ihre Theorie: "Französische Männer hängen alle an ihrer Mutter fest. Ihre erste Frau ist die Mutter, die sie nie hatten – und davon lösen sie sich nie. Selbst wenn sie sich unsterblich in jemand anderen verlieben." Das Paar ist seit Jahren immer wieder Gesprächsthema – zuletzt sorgte Brigitte im Sommer vergangenen Jahres bei einem Staatsbesuch in Großbritannien für Aufsehen, als sie ungewöhnlich zurückhaltend wirkte. Damals wurde bekannt, dass sie kurz zuvor ihre ältere Schwester Anne-Marie Trogneux verloren hatte.

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Getty Images Emmanuel und Brigitte Macron, Mai 2025

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Getty Images Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und Ehefrau Brigitte im Juli 2025 in London

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Imago Golshifteh Farahani in der Presselounge der 51. César-Verleihung im Olympia Paris, 26. Februar 2026.