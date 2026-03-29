Trailer der "Harry Potter"-Serie bricht schon jetzt Rekorde

Die neue Serienadaption von "Harry Potter und der Stein der Weisen" hat bereits vor ihrem Start für einen Rekord gesorgt. Der erste Trailer zur HBO-Serie erreichte in den ersten 48 Stunden nach seiner Veröffentlichung über 277 Millionen organische Aufrufe auf verschiedenen Plattformen. Damit ist er der meistgesehene Trailer in der Geschichte von HBO und HBO Max und übertraf den bisherigen Rekord um mehr als das Doppelte. Die Serie basiert auf den beliebten Fantasy-Romanen von J.K. Rowling (60) und soll an Weihnachten 2026 bei HBO starten und parallel auf HBO Max gestreamt werden können. In den Hauptrollen sind Dominic McLaughlin als Harry Potter, Arabella Stanton als Hermine Granger und Alastair Stout als Ron Weasley zu sehen.

Die Neuverfilmung der Geschichte rund um den Zauberlehrling Harry wartet mit einer hochkarätigen Besetzung auf. John Lithgow (80) wird in die Rolle des Schulleiters Albus Dumbledore schlüpfen, während Janet McTeer als Minerva McGonagall und Paapa Essiedu als Severus Snape zu sehen sein werden. Nick Frost (54) übernimmt die Rolle des Wildhüters Rubeus Hagrid und Warwick Davis (56) wird Professor Filius Flitwick verkörpern. Die Serie folgt der Geschichte des elfjährigen Harry, der durch einen Aufnahmebrief von Hogwarts erfährt, dass er ein Zauberer ist und in eine Welt voller Magie, Freundschaft und Abenteuer eintaucht. Gleichzeitig muss er sich einem gefährlichen Feind aus seiner Vergangenheit stellen.

Francesca Gardiner hat das Drehbuch zur Serie geschrieben und fungiert als ausführende Produzentin. Mark Mylod wird mehrere Episoden inszenieren und ebenfalls als ausführender Produzent tätig sein. Die Produktion erfolgt in Zusammenarbeit mit Brontë Film and TV, Warner Bros. Television und Heyday Films. Neben Gardiner und Mylod sind auch J.K. Rowling selbst sowie Neil Blair, Ruth Kenley-Letts und David Heyman (64) als ausführende Produzenten an Bord. Neben den Hauptdarstellern werden unter anderem Rory Wilmot als Neville Longbottom, Lox Pratt als Draco Malfoy und die Zwillinge Tristan und Gabriel Harland als Fred und George Weasley in der Serie zu sehen sein.

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Aidan Monaghan / HBO Die neuen "Harry Potter"-Darsteller Arabella Stanton, Dominic McLaughlin und Alastair Stout

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Instagram / 22felton Ein Teil des Casts von "Harry Potter", November 2024

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Instagram / bucksrailcentre Die Dampflokomotive der "Harry Potter"-Serie, Buckinghamshire Railway Centre