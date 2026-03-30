"Charlie und die Schokoladenfabrik": Echte Kulissen ohne CGI

Philip Wiegratz wurde durch seine Rolle als gieriger Augustus Glupsch in Tim Burtons (67) Hollywood-Verfilmung "Charlie und die Schokoladenfabrik" bekannt. Der deutsche Schauspieler, der auch in "Die wilden Hühner" mitspielte, erinnerte sich jetzt in einem Interview, das auf TikTok und Instagram vom Account Firstlook.official geteilt wurde, an die aufregenden Dreharbeiten zurück. Besonders die Szenen am riesigen Schokowasserfall blieben ihm im Gedächtnis. "Das war halt superkrass. Ich bin immer eingeflogen worden, ich hatte da meine eigene Wohnung während der Dreharbeiten", erzählte Philip. Das Set sei komplett gebaut worden, statt mit vielen Computereffekten zu arbeiten.

Der Schokofluss und der imposante Wasserfall wurden tatsächlich physisch konstruiert, wie der Schauspieler verriet. "Der Schokowasserfall war so ein Farbe-Silikon-Ding irgendwie. Es war keine Schokolade, das stimmt. Die Illusion muss ich nehmen", erklärte er. Für die Dreharbeiten musste Philip sogar ein Probeschwimmen absolvieren. Gemeinsam mit den Stuntdoubles übte er in Containern, die mit der zähflüssigen Masse gefüllt waren. Dabei trug er seinen Fatsuit, um damit zu proben und sicherzustellen, dass er nicht unterging. "Da bin ich das erste Mal getaucht", erinnerte sich Philip an diese besondere Erfahrung.

Während die Szene, in der Augustus in die Röhre gesogen wird, von einem Stuntdouble übernommen wurde, schwamm Philip selbst im Fluss und wurde dort gedreht. Die Produktion von Tim Burton setzte auf aufwendige praktische Effekte, was für den jungen Darsteller eine einzigartige Erfahrung war. Philip hatte während der gesamten Drehzeit sogar eine eigene Wohnung, was zeigt, wie umfangreich die Produktionsarbeiten an dem Film waren. Später erwähnt er, dass er eine der Filmpremieren "skippen" musste, da er sich bereits in der Vorbereitungswoche zu den Dreharbeiten von "Die wilden Hühner" befand. Dabei lässt er durchblicken, dass er es bis heute etwas überzogen findet, eine internationale Filmpremiere nur wegen einer Vorbereitungswoche – ohne jegliche Dreharbeiten – ausfallen lassen zu müssen. Im Jahr 2025 feierte "Charlie und die Schokoladenfabrik" sein 20-jähriges Jubiläum.

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United Archives GmbH Johnny Depp als Willy Wonka in "Charlie und die Schokoladenfabrik", 2005

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ActionPress Eine Szene aus "Charlie und die Schokoladenfabrik"

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Getty Images Jeremy Mockridge, Philip Wiegratz, Vincent Redetzki und Martin Kurz

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