Das ist das Geheimnis von Ross Antonys Dauer-Guter-Laune

Ross Antony (51) ist derzeit als Kandidat bei Let's Dance zu sehen und fällt Woche für Woche durch seine strahlende Laune auf. Auch vor der gestrigen vierten Liveshow der beliebten Tanzshow zeigte sich der Entertainer im Interview mit RTL gewohnt gut gelaunt und lässt sich offenbar auch vom stressigen Probenalltag nicht aus der Ruhe bringen. Im Gespräch verriet Ross das Geheimnis hinter seiner bemerkenswerten Fröhlichkeit. "Ich war immer so. Ich bin von Natur aus wirklich ein sehr positiver Mensch", beteuert er – aufgesetzt sei an seiner guten Laune nichts. Zu seinen Tricks für ein positives Mindset gehöre vor allem Achtsamkeit.

Für Ross zählen die kleinen Dinge – zum Beispiel eine Tasse Tee auf dem Sofa und eine Folge seiner Lieblingsserie oder ein Spaziergang mit seinem Hund. Dennoch gibt es eine Sache, die ihn motiviert, sich weiterhin von seiner positiven, strahlenden Seite zu zeigen. "Ich kriege sehr viel Feedback von Menschen, die sagen: 'Wenn ich dich sehe, ist mein Tag gerettet.' Das ist so ein schönes Feedback. Ich denke, dann mache ich das weiter, wenn ich weiß, dass ich sehr viele Menschen damit glücklich machen kann", erklärt er. Ross scherzt: "Ich finde, wir haben genug Prominente, die mit schlechter Laune rumlaufen – warum muss ich dazuzählen?"

In Phasen, in denen es dem Briten nicht gut geht – wie zum Beispiel als sein Vater 2017 verstarb – ziehe er sich lieber zurück und gebe sich eine Auszeit, bis er wieder vor die Kameras tritt. Der Tod seines geliebten Vaters Denis bewegt Ross bis heute. In der "Die Beatrice Egli Show" verriet er 2025, welche Bedeutung Besuche an seinem Grab für den 51-Jährigen haben. "Es ist der friedlichste Ort, den ich kenne. Ich rede mit ihm, ich frage nach Rat und ich spüre ihn. Das ist schon etwas Schönes und nicht traurig", erklärte er damals.

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RTL / Jörn Strojny Ross Antony bei "Let's Dance"

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Getty Images Ross Antony und Mariia Maksina tanzen bei der Staffelpremiere von "Let's Dance" in Köln

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RTL / Stefan Gregorowius Daniel Hartwich, Ross Antony, Mariia Maksina und Victoria Swarovski bei "Let's Dance" 2026