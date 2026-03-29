"Idols Night": Dieser Star muss "Let's Dance" verlassen

In Folge 4 von Let's Dance stand die große "Idols-Nacht" an, doch die Idole der Popkultur retteten die Promis nicht vor der Entscheidung. Elf Tanzpaare boten am Sonntagabend eine wilde Mischung aus Musikgeschichte und wunderschönen Tänzen. Am Ende hieß es aber wieder Abschied nehmen, als David Hartwich und Victoria Swarowski verkündeten, dass die Reise für Betty Taube (31) und Alexandru Ionel (31) hier endet. Mit 19 Punkten erhielten sie für ihren Samba die zweitniedrigste Punktzahl des Abends. Trotzdem gab es Lob vom Jurypult. Jorge (58) merkte an: "Ich habe noch nie gesehen, dass jemand Samba so elegant tanzt. Mir hat es sehr gut gefallen." Gustav Schäfer (37) und Esther Schweins (55) erhielten jeweils 15 Punkte und somit die niedrigsten Punkte von Motsi Mabuse (44), Joachim Llambi (61) und Jorge González.

Die beste Performance des Abends lieferten erneut Joel Mattli und seine Tanzpartnerin Malika Dzumaev (35) mit einem Jive. Die beiden holten die ersten 30 Punkte der Staffel und setzten somit ein klares Tanz-Statement. Keine Fehler, auch nicht von der Seite, merkte Llambi an. Und auch von Motsi und Jorge gab es nichts als Lob. Für Anna-Carina Woitschack (33) und Evgeny Vinokurov (35) hätte der Abend auch nicht besser laufen können, die beiden konnten ebenfalls erneut überzeugen. Auch sie tanzten einen Jive und sahnten 27 Punkte ab. An diesem Abend erhielten alle Paare noch zusätzliche Punkte vom “Boys vs. Girls”-Tanz. Die Männer konnten überzeugen und sicherten sich somit zehn Zusatzpunkte, für die Frauen gab es acht zusätzliche Punkte aufs Konto. Für Joel und Malika hieß das: 40 Punkte, für Anna-Carina und Evgeny wurden es am Ende 35.

Dass es in Folge 4 Betty treffen könnte, deutete sich im Vorfeld eher nicht an. Auch Daniel erwähnte in seiner Abmoderation, dass sich jetzt erstmal alle von dem Schock erholen müssen. In der sahen die Fans Esther als Wackelkandidatin. Mit 175 von insgesamt 689 Stimmen erhielt sie etwa 25,4 Prozent der Stimmen und stand somit ganz oben auf der Liste. Danach folgte Willi Banner mit 171 Stimmen und gefolgt von Bianca Heinicke (33) auf Platz 3 mit 122 Stimmen. Betty bekam von den Fans lediglich 21 Stimmen.

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Getty Images Victoria Swarovski und Daniel Hartwich moderieren die "Let's Dance"-Kennenlernshow in Köln

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RTL / Stefan Gregorowius Betty Taube und Alexandru Ionel bei "Let's Dance" 2026

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RTL / Stefan Gregorowius Joel Mattli und Malika Dzumaev