"Komplett ausgezogen": Leyla Heiter teilt intime Gedanken

Ehrliche Einblicke von Leyla Heiter (29): In der Nacht zu Montag wandte sich die Gewinnerin von Promi Big Brother 2024 mit einem neuen Instagram-Reel an ihre Community und wurde darin sehr persönlich. "Heute habe ich mich mal wieder emotional komplett ausgezogen", schrieb Leyla zu dem Clip. Die Realitybekanntheit aus Frankfurt am Main schildert, sie habe sich zuletzt selbst verloren und nur noch für andere funktioniert. Nun spüre sie sich langsam wieder, weshalb sie ihren Fans Notizen aus einer "Zukunftsmeditation" vorlesen wolle. Besonders deutlich wird sie darin bei einem Lebensplan, den sie jetzt umsetzen möchte: Gemeinsam mit ihrem Mann Mike Heiter (33) werde sie Deutschland verlassen und in eine Villa auf Mallorca ziehen.

In dem Reel erklärt Leyla, sie habe sich in den vergangenen Monaten wie eine Marionette gefühlt und im Spiegel zwar eine Frau gesehen, aber nicht mehr sich selbst. Bereits vor Kurzem hatte sie in einem anderen Clip unter Tränen erzählt, in dieser Phase im Leben vor allem Rückschläge einzustecken. Jetzt berichtet die Influencerin, es gehe langsam bergauf, auch wenn noch nicht alles wieder gut sei. Aus ihren Notizen liest sie Affirmationen vor, die ihr Halt geben sollen: mehr Selbstliebe und Selbstrespekt, klare Grenzen und ein konsequentes "nein" oder "stopp", wenn sie etwas nicht möchte. "Ich lasse mich nicht kleinmachen oder lasse mir auch nicht meine Träume ausreden", sagt sie im Video. Außerdem wolle sie stärker an sich selbst denken, sich nicht für das Leben anderer verantwortlich fühlen und das, was sie erreicht habe, als verdient annehmen. Zum Schluss richtet Leyla eine Botschaft an ihre Follower: "Wir sollten uns viel öfter sagen, dass wir uns lieben, dass wir stolz auf uns sind, dass wir mutig sind, dass wir stark sind", so die Realitydarstellerin.

Leyla wurde einem breiten Publikum zunächst als Kandidatin bei Der Bachelor bekannt, bevor sie später bei "Promi Big Brother" triumphierte. Mit Mike, den die Realitydarstellerin inzwischen geheiratet hat, plant sie nun einen Neustart auf Mallorca, wie erst kürzlich öffentlich wurde. In den vergangenen Wochen hatte sich die Influencerin außerdem mit harten Anfeindungen im Netz auseinandersetzen müssen, nachdem sie offen über gesundheitliche Probleme im Rahmen einer Schönheitsoperation gesprochen hatte. Umso stärker betont Leyla in ihrem neuen Reel Themen wie Selbstschutz, innere Stärke und Verbundenheit mit der eigenen Community. Persönliche Einblicke teilt sie regelmäßig – und knüpft ihre aktuellen Pläne eng an das Versprechen, sich selbst treu zu bleiben und Grenzen klar zu kommunizieren.

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leylaheiter Realitystar Leyla Heiter, März 2026

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Instagram / mikeheiter Leyla und Mike Heiter, Januar 2025

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Instagram / leylaheiter Leyla Heiter nach ihrer Operation im Krankenhaus, Februar 2026