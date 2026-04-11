Ehrlich: Harald Glööcklers Kindheit war von Gewalt geprägt

Harald Glööckler (60) ist bekannt für seine extravaganten Auftritte und schillernden Looks. Doch hinter der bunten Fassade verbirgt sich eine zutiefst belastende Vergangenheit. In einem offenen Gespräch im Podcast "M wie Marlene" der SAT.1-Moderatorin Marlene Lufen (55) schilderte er, unter welchen Bedingungen er aufgewachsen ist. Das Zuhause in Maulbronn-Zaisersweiher bei Pforzheim, wo seine Eltern die Gaststätte "Zum Hirsch" betrieben, sei für ihn kein Ort der Geborgenheit gewesen, sondern ein Ort ständiger Bedrohung. Sein Vater habe getrunken und sei gewalttätig gegenüber seiner Mutter geworden. Harald beschreibt, wie er als Kind permanent unter Strom stand. "Da war ja Gewalt, da war Krieg. Ich wusste nie, ob ich sicher bin. Ich musste den Radar anstellen und hören, ob die Fetzen fliegen – damit ich nicht mitten reinkomme", sagte er.

Als Harald etwa 13 Jahre alt war, stürzte seine Mutter eine Treppe hinunter und starb. Offiziell wurde der Vorfall als Unfall eingestuft – doch Harald zweifelte daran. Er führte aus, dass die Mutter seinen Vater mitunter bis zur Eskalation provoziert habe – was er jedoch nicht als Entschuldigung für dessen Verhalten werte: Er wolle seinen Vater ausdrücklich nicht in Schutz nehmen, denn das habe keinen Platz, wenn ein Kind mittendrin sei. "Ich kann mich an keine Sekunde erinnern, in der ich nicht Angst hatte, dass die Mutter blutend am Boden liegt oder tot ist. Sie ist ja dann auch dabei ums Leben gekommen, bei so einer Attacke", so Harald. Er habe sich sogar selbst Vorwürfe gemacht und sich gefragt, ob er möglicherweise schuld am Tod seiner Mutter sei – ein Gedanke, der ihn lange verfolgt habe.

"Ich habe meinen Eltern bis heute nicht verziehen. Ich schaffe es nicht, ihnen Absolution zu erteilen. Es war einfach ekelhaft, was sie da gemacht haben", gestand Harald. Depressionen seien für ihn keine vorübergehende Phase, sondern ein permanenter Begleiter. Durch seine Kindheit habe er einen ausgeprägten Hang entwickelt, andere Menschen nicht stören zu wollen. Selbst in alltäglichen Situationen frage er stets nach, ob der Moment gerade passend sei. Die Sehnsucht nach Geborgenheit und Sicherheit spielt in seinen Erzählungen über seine Kindheit immer eine zentrale Rolle. Statt auf familiären Rückhalt habe er früh auf seine eigenen Träume gesetzt und sich in Mode, Kunst und Glanzwelten geflüchtet.

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Getty Images Harald Glööckler in Berlin, November 2025

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Joyn Harald Glööckler im "Promi Big Brother"-Container, Oktober 2025

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