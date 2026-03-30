Nach Festnahme: Britney Spears genießt Auszeit mit Familie

Britney Spears (44) genießt seit einigen Tagen die gemeinsame Zeit mit ihren beiden Söhnen. Die 44-jährige Sängerin teilte am Wochenende mehrere Beiträge auf ihrem Instagram-Account, der aktuell für Nicht-Follower auf privat gestellt ist. In einem neuen Video ist die Musikerin zusammen mit ihren Söhnen Sean Preston und Jayden James, die sie mit ihrem Ex-Mann Kevin Federline (48) hat, auf einer Jacht zu sehen. Die drei zeigten sich von ihrer ausgelassenen Seite und tanzten gemeinsam zu LL Cool Js (58) Song "Doin' It". Britney trug weiße Shorts und ein rosafarbenes bauchfreies Top mit Rüschendetails, während ihre Söhne, die mittlerweile größer sind als ihre berühmte Mutter, in weißen T-Shirts und Shorts gekleidet waren.

Die herzlichen Familienmomente dominieren Britneys Instagram-Feed, seit sie Anfang März wegen des Verdachts auf Trunkenheit am Steuer festgenommen wurde. Die Sängerin wurde am 3. März gegen 21:30 Uhr von der California Highway Patrol im Bezirk Ventura County in der Nähe ihrer Villa in Westlake Village verhaftet und kurz nach 6 Uhr morgens wieder auf freien Fuß gesetzt. Ein Vertreter von Britney erklärte gegenüber der Daily Mail, dass die Sängerin Hilfe und Unterstützung brauche und ihre Liebsten einen Plan aufstellen würden, um ihr Wohlbefinden zu fördern. Die "Toxic"-Interpretin hat laut Berichten seither an regelmäßigen Treffen der Anonymen Alkoholiker in der Gegend von Los Angeles teilgenommen und ist seit dem Vorfall nüchtern.

Britney hatte ihren Sohn Jayden bereits Anfang März nach ihrer Festnahme gesehen und auch über Weihnachten Zeit mit ihm verbracht. Sean hingegen hatte seine Mutter seit vergangenem Jahr offenbar nicht mehr besucht, bevor es nun zu dem Wiedersehen auf der Jacht kam. Die beiden jungen Männer leben eigentlich in Hawaii, sind aber in den vergangenen Wochen an der Seite ihrer Mutter gewesen. Eine Quelle verriet gegenüber Daily Mail, wie glücklich Britney darüber sei, dass sie wieder enger zusammengewachsen sind. Das heile ihr Herz, und sie liebe ihre Söhne sehr. Die Sängerin zeige sich in den Treffen der Anonymen Alkoholiker sehr offen und ehrlich und lege großen Wert darauf, für ihre Kinder da zu sein.

Anzeige Anzeige

IMAGO / Allstar Britney Spears, April 2004

Anzeige Anzeige

Instagram / britneyspears Britney Spears und Sohn Jayden

Anzeige Anzeige

Instagram / britneyspears Britney Spears im November 2025