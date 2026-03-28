Zurück im Netz: Britney Spears dankt Fans und Familie

Britney Spears (44) hat sich nach ihrer Festnahme wegen des Verdachts auf Trunkenheit am Steuer zum ersten Mal wieder auf Instagram zu Wort gemeldet. Die Sängerin teilte am Freitag ein Video, in dem sie gemeinsam mit ihrem Sohn Jayden James Federline (19) zu sehen ist. In dem Clip posiert der 19-Jährige in einem langen Trenchcoat, während seine Mutter einen grauen Blazer trägt. "Danke euch allen für eure Unterstützung... Zeit mit Familie und Freunden zu verbringen ist so ein Segen!!! Bleibt freundlich!!!", schrieb die 44-Jährige unter dem Beitrag. Es war ihr erstes Lebenszeichen, nachdem sie ihren Account nach dem Vorfall zuvor deaktiviert hatte.

Britney war am 4. März in Ventura County in Kalifornien festgenommen worden, nachdem Polizisten bemerkt hatten, dass sie zwischen den Fahrspuren hin und her fuhr und zu schnell unterwegs war. Die Festnahme erfolgte gegen 21:28 Uhr Ortszeit. Bei einem Test im Krankenhaus wurde ihr Blutalkoholwert mit 0,06 Promille gemessen, während die gesetzliche Grenze in Kalifornien bei 0,08 Promille liegt. Sie wurde am nächsten Morgen um 6 Uhr wieder aus dem Polizeigewahrsam entlassen. Ihr Manager Cade Hudson äußerte sich gegenüber dem Magazin People zu dem Vorfall: "Dies war ein unglücklicher Vorfall, der völlig unentschuldbar ist. Britney wird die richtigen Schritte unternehmen und sich an das Gesetz halten, und hoffentlich kann dies der erste Schritt in einer längst überfälligen Veränderung sein, die in Britneys Leben stattfinden muss." Ihre Söhne Sean Preston (20) und Jayden würden nun Zeit mit ihr verbringen, und ihre Liebsten würden einen Plan entwickeln, um sie auf Erfolg und Wohlbefinden vorzubereiten. Am 4. Mai soll Britney vor Gericht erscheinen.

Eine Quelle berichtete jedoch gegenüber Rob Shuters Substack, dass einige Familienmitglieder möglicherweise zu verängstigt seien, um sich in Britneys Leben einzubringen. "Niemand in der Familie will sich damit befassen. Nach dem, was während des Vormundschaftskampfes passiert ist, haben sie Angst davor, wieder in den Mittelpunkt der Öffentlichkeit gezerrt zu werden", verriet die Quelle. Britney stand zwischen 2008 und 2021 unter der Vormundschaft ihres Vaters Jamie Spears. Sie wurde mit Hilfe der Unterstützung ihrer Fans und deren "Free Britney"-Petition aus der Vormundschaft entlassen. Die Beziehung zu Familienmitgliedern wie ihren Eltern und ihrer Schwester Jamie Lynn (34) gilt als kompliziert.

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Instagram / britneyspears Britney Spears, Popstar

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Instagram / britneyspears Britney Spears und Sohn Jayden

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Getty Images Britney Spears mit ihrer Schwester Jamie Lynn, 2003