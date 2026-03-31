Formel-1-Schock: Verlässt Max Verstappen die Königsklasse?

Max Verstappen (28) sorgt mit deutlichen Worten für Unruhe in der Formel-1-Welt: Nach seinem achten Platz beim Großen Preis von Japan stellt der Red-Bull-Star öffentlich seine Zukunft in der Königsklasse infrage. Im Gespräch mit BBC Sport gibt der 28-Jährige zu, dass er ernsthaft darüber nachdenkt, am Saisonende auszusteigen. Vor allem der vollgepackte Rennkalender mit bis zu 24 Grands Prix und die jüngsten Regelreformen lassen ihn zweifeln, ob sich die Sache für ihn überhaupt noch lohnt – immerhin lockt zu Hause ein ruhiges Leben mit Freundin Kelly Piquet (37) und der gemeinsamen Tochter Lily.

Der dreifache Weltmeister betont, dass ihn aktuell nicht allein der Platz im Mittelfeld aus der Bahn wirft: Er wisse, dass man nicht jede Saison um Siege und Podien kämpfen könne. Was ihn viel mehr störe, seien die neuen Regularien und das Fahrgefühl, das daraus entstehe. Das aktuelle Konzept beschreibt der Niederländer als eine Art "Anti-Fahren" und erklärt, dass es sich für einen Rennfahrer nicht mehr natürlich anfühle. Er ringt sichtbar mit sich: Noch gebe er hundert Prozent, sagt er, doch die Art und Weise, wie er sich dazu zwinge, sei "nicht sehr gesund", weil ihm der Spaß am Sport fehle.

Max, der im April vergangenen Jahres Vater wurde, betonte, dass er kein Mitleid erwarte. Er testete bereits andere Leidenschaften an wie etwa das GT3-Racing und machte klar, dass er auch nach einem möglichen Rückzug aus der Formel 1 nicht untätig bleiben würde. "Es ist nicht so, dass ich nichts mehr tun würde, wenn ich hier aufhöre. Ich werde immer Spaß haben. Und ich werde auch in vielen anderen Dingen in meinem Leben Spaß haben", sagte der Rennfahrer. Dennoch zeigte er sich nachdenklich: "Es ist ein bisschen traurig, dass wir überhaupt darüber sprechen. Es ist, wie es ist."

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Imago Max Verstappen beim Formel-1-Rennen in Japan am 29. März 2026

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Getty Images Kelly Piquet und Max Verstappen im November 2023

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Instagram / maxverstappen1 Max Verstappen und Kelly Piquet mit ihrer Tochter im Mai 2025