Nicht magisch? So war Kellys erste Nacht mit Max Verstappen

Kelly Piquet (37) hat auf Instagram ganz persönliche Einblicke in die Anfänge ihrer Beziehung mit Max Verstappen (28) gegeben. Anlass dafür war ein Trend, bei dem sie Fotos aus dem Jahr 2016 teilte. Darunter fand sich auch ein Schwarz-Weiß-Bild, das sie zusammen mit dem Formel-1-Star zeigt. Damals war Kelly 27 Jahre alt und Max 19. Besonders erfrischend: Die gebürtige Brasilianerin nimmt kein Blatt vor den Mund. Über den ersten gemeinsamen Abend mit Max schrieb sie: "Ich hatte an dem Abend absolut keine magische Nacht. Aber irgendetwas Glückliches lag in der Luft." In der Kommentarspalte ergänzte sie augenzwinkernd: "Ich würde sagen, eine absolute Katastrophe."

Doch was steckt dahinter? Auf die Nachfrage eines Fans, was sie mit "keine magische Nacht" meint, klärte Kelly ein früheres Missverständnis auf: "Ich habe ein Interview gegeben, das auf Niederländisch geschrieben wurde. Ich sagte, dass 'Magie in der Luft liegt' und die Leute haben es zurück ins Englische mit 'magische Nacht' übersetzt." Ferner plauderte Kelly noch ein weiteres Detail aus dem Beginn ihrer Liebesgeschichte mit Max aus: "Ich habe diesen Typen kennengelernt... Und schon am nächsten Tag sagte er mir, ich sei die Liebe seines Lebens."

Mittlerweile sind der Rennprofi und die Kolumnistin ein eingespieltes Team. Im vergangenen Jahr wurden sie sogar Eltern eines Mädchens namens Lily. "Ich hätte nie gedacht, dass wir zehn Jahre später unser fünfjähriges Jubiläum feiern würden und eine perfekte kleine Tochter hätten", schwärmte Kelly rückblickend. In der Bildreihe erinnerte sich Kelly zudem an andere prägende Ereignisse aus dem Jahr 2026: Neben Momenten mit Freunden und Reisen war auch eine Aufnahme mit der verstorbenen Motorsport-Legende Niki Lauda (†70) darunter.

Instagram / kellypiquet Max Verstappen und Kelly Piquet im Jahr 2016

Getty Images Kelly Piquet und Rennfahrer Max Verstappen, Dezember 2024

Instagram / maxverstappen1 Max Verstappen und Kelly Piquet mit ihrer Tochter im Mai 2025