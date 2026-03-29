Max Verstappen hat aktuell "keinen Spaß mehr" an Formel 1

Max Verstappen (28) hat nach seinem enttäuschenden achten Platz beim Großen Preis von Japan für Aufsehen gesorgt. Der viermalige Formel-1-Weltmeister ließ gegenüber BBC Radio 5 Live mit einer brisanten Aussage über seine Zukunft im Motorsport aufhorchen. "Ich habe keinen Spaß mehr an der ganzen Sache", erklärte der Niederländer deutlich und stellte sich dabei offen die Frage: "Lohnt es sich noch?" Der Red-Bull-Pilot wirkt zunehmend genervt von der aktuellen Entwicklung der Formel 1 und den neuen Autos, mit denen er nach eigenen Angaben kaum noch Freude am Fahren verspürt. Als ihn die BBC fragte, ob ein vorzeitiger Abschied zum Saisonende für ihn infrage komme, antwortete Max: "Genau das meine ich. Ich denke über alles hier im Fahrerlager nach."

Die Aussagen des 28-Jährigen sind besonders brisant, da er eigentlich noch langfristig unter Vertrag bei Red Bull steht. Sein aktueller Deal läuft bis Ende 2028. Dennoch halten sich hartnäckige Gerüchte, wonach Max über eine Ausstiegsklausel verfügen soll, die ihm bereits nach dieser Saison einen vorzeitigen Abschied ermöglichen könnte. Der Hauptgrund für seine Zweifel liegt in den aktuellen Boliden und Regeln, die nicht seinem Verständnis von echtem Racing entsprechen. "Lohnt es sich? Oder genieße ich es mehr, zu Hause bei meiner Familie zu sein, meine Freunde öfter zu sehen, wenn man keinen Spaß am Sport hat?", fragte sich der Rennfahrer laut. Auch sein Vater Jos Verstappen schlägt bereits Alarm und warnte: "Ehrlich gesagt habe ich Angst, dass Max die Lust verliert."

Max hatte sich in der Vergangenheit mehrfach kritisch über die neue Generation der Formel-1-Autos geäußert. Für ihn zählt am Ende vor allem die Leidenschaft für den Sport, doch genau diese scheint derzeit zu schwinden. Privat sei er zwar "sehr glücklich", wie er betonte, doch die grundlegenden Fragen über seine berufliche Zukunft beschäftigen ihn offenbar zunehmend. Der Superstar, der mit Red Bull Racing in den vergangenen Jahren die Formel 1 dominiert hatte, denkt nun offenbar ernsthaft über Alternativen nach. Sollte sich an seiner Unzufriedenheit mit der aktuellen Situation nichts ändern, könnte die Formel 1 einen ihrer größten Stars früher verlieren als gedacht.

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Imago Max Verstappen nach dem Qualifying zum Großen Preis von Monaco, Mai 2025

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Getty Images Max Verstappen, August 2025

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Getty Images Max Verstappen, Formel-1-Weltmeister

Wie findet ihr Max' klare Worte nach P8 in Japan – "Ich habe keinen Spaß mehr"? Ehrlich und überfällig – jemand muss die Probleme ansprechen. Unnötig öffentlich – wirkt wie Frust nach einem miesen Rennen. Ergebnis anzeigen