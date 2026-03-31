Juna über ihren GNTM-Exit: "Schlimmster Tag meines Lebens"

Juna, ehemalige Kandidatin bei Germany's Next Topmodel, hat sich jetzt über ihren Rauswurf aus der Show geäußert. Das Model, das zusammen mit ihren Mitstreitern Lara und Jayden die Castingshow verlassen musste, beschreibt auf TikTok den Exit als "schlimmsten Tag [ihres] Lebens". Nach dem Walk ging es für die drei direkt in ein Hotel, wo sie eine Nacht ohne ihre Handys verbringen mussten, bevor sie zurück zur Ranch fuhren, um letzte Interviews zu führen. Erst danach bekamen sie ihre Telefone zurück und wurden direkt zum Flughafen gebracht. In ihrem emotionalen Video erzählt Juna, dass sie den Tag wie einen "fiebrigsten Fiebertraum" erlebte und unkontrolliert weinen musste.

"Vor allem Jayden und ich sind so crashout gegangen. Wir konnten gar nicht mehr aufhören zu heulen. Dazwischen haben wir gelacht, weil wir nicht wussten, wie wir mit den Sachen umgehen sollten", erinnert sich Juna. Die beiden fragten sogar die Betreuer, ob frühere Kandidaten bei ihren Rauswürfen ähnlich emotional reagiert hätten. Die Antwort überraschte sie: "Die waren verdutzt und haben gesagt, keiner von den anderen hätte jemals geheult. Sind wir die einzigen, die das so trifft?", fragt sich das Model in ihrem Video.

Auf dem Heimflug nach Deutschland versuchten die Models, ihre Trauer zu bewältigen. "Auf dem Flug haben wir uns einen Vino nach dem anderen bestellt. Wenn wir schon heimfliegen müssen, dann nutzen wir den Flug wenigstens noch", berichtet Juna. Da während der Show kein Alkohol erlaubt ist, wirkte der Wein besonders schnell. Völlig benommen kamen sie schließlich in der Heimat an: "Wir sind so verklatscht in Deutschland angekommen." Ihr Exit erfolgte nach einem Haute-Couture-Walk, bei dem die Nachwuchsmodels unter den strengen Augen von Supermodel Coco Rocha (37) und Designer Christian Siriano (40) überzeugen mussten.

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ProSieben/Christoph Köstlin Ex-GNTM-Kandidatin Juna

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ProSieben/Christoph Köstlin Ex-GNTM-Kandiat Jayden

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ProSieben/Max Montgomery Heidi Klum, Christian Siriano, Coco Rocha und Juna bei GNTM 2026

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