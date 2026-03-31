Kindesmissbrauch: Joseph Duggar bittet um faire Behandlung

Joseph Duggar (31) ist erstmals in Florida vor Gericht erschienen. Duggars Anwalt pochte laut Berichten unter anderem von Page Six darauf, sein Mandant solle trotz TV-Vergangenheit "fair" behandelt werden. Bei der Anhörung in Bay County setzte der Richter eine außergewöhnlich hohe Kaution von 522.466 Euro fest und ordnete strikte Auflagen an. Joseph, der durch die Show "19 Kids and Counting" bekannt wurde, darf bis auf Weiteres keinen Kontakt zu Minderjährigen und insbesondere nicht zu dem mutmaßlichen Opfer haben. Dem 31-Jährigen werden unter anderem unzüchtige und lasterhafte Handlungen mit einem Kind unter zwölf Jahren zur Last gelegt. Laut Gerichtsunterlagen soll er gegenüber dem Vater des Mädchens bereits 2020 gestanden haben, das damals neun Jahre alte Kind während eines Urlaubs in Florida unsittlich berührt zu haben.

Neben Joseph geriet auch seine Ehefrau Kendra Duggar (27) ins Visier der Behörden. Die vierfache Mutter wurde am 20. März im Washington County Detention Facility festgenommen und nach rund 90 Minuten wieder auf freien Fuß gesetzt. Beide Partner müssen sich wegen vier Fällen der Gefährdung des Wohls eines Kindes in zweiter Instanz und vier Fällen der Freiheitsberaubung in zweiter Instanz verantworten – Hintergrund sollen Zimmer sein, deren Türen mit Schlössern von außen gesichert gewesen sein sollen. In einem vom Magazin OK! veröffentlichten Mitschnitt eines Gefängnistelefonats erklärte Kendra ihrem Mann, sie habe Anwalt Travis Story engagiert und stellte klar, dass dieser nur sie vertrete. Der Jurist ist in der Familie kein Unbekannter, er verteidigte bereits Josh Duggar (38) in dessen viel beachtetem Prozess um Kinderpornografie.

Für die streng religiöse Großfamilie ist der Skandal ein weiterer schwerer Einschnitt. Familienoberhaupt Jim Bob Duggar (60) und Ehefrau Michelle zeigten sich in einem Statement gegenüber dem Magazin People "zutiefst erschüttert" und betonten, ihr Augenmerk liege nun darauf, Kendra und ihre vier Kinder in dieser schwierigen Phase zu unterstützen. Bereits nach Josephs Entlassung aus dem Gefängnis in Arkansas war unklar geblieben, wo er sich bis zu seiner Überstellung nach Florida aufhielt, während seine Frau an einem nicht öffentlichen Ort untergekommen sein soll. Jim Bob und Michelle lassen über ihren Sprecher ausrichten, sie würden für das mutmaßliche Opfer beten und zugleich um Rücksicht und Privatsphäre für alle Beteiligten bitten – Worte, die den intensiven familiären Zusammenhalt in Zeiten anhaltender juristischer Auseinandersetzungen erahnen lassen.

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Instagram / littleduggarfamily Joseph Duggar, ehemaliger "19 Kids and Counting"-Star

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Instagram / littleduggarfamily Joseph und Kendra Duggar, Reality-TV-Stars

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Imago Die Familie Duggar, 2004

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