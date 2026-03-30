Nach Freilassung: Joseph Duggar ist spurlos verschwunden

Joseph Duggar ist am Freitag, dem 27. März, aus einem Gefängnis in Arkansas entlassen worden – doch sein aktueller Aufenthaltsort ist unklar. Das Washington County Sheriff's Office bestätigte gegenüber dem Magazin People, dass der Realitystar nicht mehr in ihrer Obhut sei. Eigentlich sollte Joseph nach Florida überstellt werden, wo ihm nach Vorwürfen aus Bay County schwere Sexualdelikte gegen ein Kind zur Last gelegt werden. Dort ist er jedoch nicht als Insasse verzeichnet. Die Behörden in Florida verweigern jegliche Stellungnahme und wollten auf Anfrage des Magazins nicht bestätigen, ob Joseph in ihre Einrichtung überstellt wurde.

Eine Woche vor seiner Freilassung hatte Joseph auf sein Recht auf eine Anhörung zur Auslieferung verzichtet. Der 31-Jährige wird beschuldigt, während eines Familienurlaubs im Jahr 2020 in Panama City Beach ein damals neunjähriges Mädchen mehrfach sexuell missbraucht zu haben. Laut einer eidesstattlichen Erklärung eines Sheriffs aus Bay County soll Joseph die Übergriffe am 17. März gegenüber dem Vater des Mädchens gestanden haben und die Geständnisse am folgenden Tag in einem Telefonat mit dem Vater und einem Detective der Tontitown Police Department wiederholt haben. In einem forensischen Interview beschuldigte das mittlerweile 14-jährige Mädchen Joseph, sie auf einer Couch im Strandhaus sexuell missbraucht zu haben, während er seine Taten unter einer Decke verborgen habe.

Joseph und seine Ehefrau Kendra Duggar sehen sich zusätzlich mit Anklagen in Arkansas konfrontiert. Nach einer Durchsuchung ihres Hauses wurden beide mit jeweils vier Anklagepunkten wegen Freiheitsberaubung sowie vier Anklagepunkten wegen Gefährdung des Wohls von Kindern angeklagt. Kendra ist gegen Kaution auf freiem Fuß, beide sollen am 29. April vor Gericht erscheinen. Joseph, der seit 2017 mit Kendra verheiratet ist und Vater von vier Kindern ist, wurde mit 13 Jahren erstmals in der TLC-Realityserie seiner Familie gezeigt. Die Show "Counting On" wurde 2021 eingestellt, nachdem Josephs älterer Bruder Josh Duggar wegen des Besitzes von Material mit sexuellem Missbrauch von Minderjährigen verurteilt worden war. Josh verbüßt derzeit eine mehr als zwölfjährige Haftstrafe in einer Einrichtung mit geringer Sicherheitsstufe in Texas.

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Washington County Sheriff's Department Joseph Duggar: Polizeifoto des Washington County Sheriff's Department

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Instagram / littleduggarfamily Joseph und Kendra Duggar, Reality-TV-Stars

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Getty Images Kendra Duggar: Polizeifoto des Washington County Sheriff’s Office in Fayetteville, Arkansas

Wie findet ihr das Schweigen der Florida-Behörden zu Joseph Duggars Verlegung? Nachvollziehbar – laufende Verfahren brauchen Diskretion. Unverständlich – ein Mindestmaß an Transparenz muss drin sein. Ergebnis anzeigen