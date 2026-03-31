Nach Joseph Duggars Festnahme: Eltern brechen ihr Schweigen

Jim Bob Duggar (60) und seine Frau Michelle melden sich nach der Verhaftung ihres Sohnes Joseph Duggar (31) erstmals zu Wort. Der frühere "19 Kids and Counting"-Realitystar wurde Mitte März in Arkansas festgenommen, nachdem ihm laut People sexueller Missbrauch eines Kindes vorgeworfen wird. Der heute 31-Jährige soll demnach im Jahr 2020 während eines Familienurlaubs in Panama City Beach in Florida eine damals neunjährige Urlauberin sexuell missbraucht haben, die heute 14 Jahre alt sein soll. Nun reagiert die Großfamilie öffentlich auf die schweren Anschuldigungen und macht deutlich, an wessen Seite sie in der Krise stehen.

Über einen Sprecher lassen Jim Bob und Michelle erklären, wie sehr sie die aktuellen Ereignisse erschüttern. Gegenüber dem Magazin heißt es, das Paar sei "untröstlich über diese gesamte Situation". Der Fokus der beiden liege im Moment darauf, die Familie zusammenzuhalten und besonders Josephs Ehefrau Kendra Duggar (27) und die gemeinsamen Kinder in dieser schwierigen Phase zu unterstützen. "Sie sind darauf konzentriert, ihre Familie zu lieben und Kendra und ihre Kinder in dieser schweren Zeit zu helfen", zitiert das Magazin den Sprecher. Gleichzeitig betont das Paar, dass es für das mutmaßliche Opfer bete, und bittet die Öffentlichkeit darum, ihre Privatsphäre zu respektieren.

Kendra, die Joseph 2017 geheiratet hat, steht inmitten der Vorwürfe auch selbst im Rampenlicht. Die vierfache Mama wurde nach der Verhaftung ihres Mannes ebenfalls kurzzeitig festgenommen, kam jedoch wenig später auf Kaution wieder frei. Ihr Sprecher stellte laut People klar, dass sie nicht verdächtigt werde, an der mutmaßlichen Tat ihres Mannes beteiligt gewesen zu sein – die 27-Jährige muss sich stattdessen wegen vier Anklagepunkten der Gefährdung des Wohlergehens Minderjähriger und vier Anklagepunkten der Freiheitsberaubung verantworten. Während die weiteren Ermittlungen und ein Gerichtstermin noch ausstehen, rückt die junge Familie im Hintergrund eng zusammen – unterstützt von Jim Bob und Michelle, die seit Jahren als Oberhäupter des Duggar-Clans im Reality-TV bekannt sind.

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Instagram / duggarfam Jim Bob Duggar und Ehefrau Michelle, Dezember 2019

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Instagram / littleduggarfamily Joseph Duggar, ehemaliger "19 Kids and Counting"-Star

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Getty Images Kendra Duggar: Polizeifoto des Washington County Sheriff’s Office in Fayetteville, Arkansas