Joseph Duggar verzichtet auf eine Auslieferungsanhörung

Realitystar Joseph Duggar ist am Freitagmorgen per Videoschalte vor einem Gericht in Arkansas erschienen und hat auf sein Recht auf eine Anhörung zur Auslieferung verzichtet. Der 31-Jährige war am 18. März festgenommen worden und soll nun nach Florida ausgeliefert werden, wo ihm schwere Vorwürfe drohen. Die Behörden werfen Joseph vor, während eines Familienurlaubs in Panama City im Jahr 2020 ein neunjähriges Mädchen sexuell missbraucht zu haben. Weder seine Ehefrau Kendra noch andere Familienmitglieder waren bei der Gerichtsverhandlung anwesend, um ihn zu unterstützen.

Laut dem Sheriffbüro in Bay County soll Joseph angeklagt werden, ein Kind unter zwölf Jahren auf obszöne Weise belästigt zu haben. Die Anklage wurde eingereicht, nachdem ein mittlerweile 14-jähriges Mädchen ausgesagt hatte, Joseph habe sie 2020 im Alter von neun Jahren missbraucht. Das Kind berichtete, Joseph habe sie aufgefordert, sich auf seinen Schoß zu setzen und sie später neben sich auf eine Couch gebeten, wo er sie mit einer Decke zudeckte und ihre Unterwäsche manipulierte. Nach Angaben des Sheriffbüros habe sich Joseph später bei ihr entschuldigt, woraufhin die Übergriffe aufhörten. Der Vater des Mädchens hatte Joseph am 17. März mit den Vorwürfen konfrontiert, woraufhin dieser die Tat angeblich gestanden habe. Zudem ist eine Untersuchung noch nicht abgeschlossen, sodass weitere Anklagen möglich sind.

Dies ist bereits der dritte Skandal mit Minderjährigen in der Duggar-Familie. Josephs älterer Bruder Josh hatte 2015 zugegeben, vier seiner jüngeren Schwestern missbraucht zu haben und wurde 2021 wegen des Besitzes von Material verurteilt, das Minderjährige in sexuell expliziten Situationen zeigt. Joseph, der in allen vier Versionen der TLC-Realityserie seiner Familie zu sehen war, ist seit 2017 mit Kendra verheiratet und Vater von vier Kindern. Seine Hochzeit wurde damals in einer Episode der Show "Counting On" gezeigt.

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Instagram / littleduggarfamily Joseph Duggar

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Getty Images Journalistin Megyn Kelly mit der Duggar-Familie im Juni 2015 in Arkansas

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Imago Josh Duggar, 2021

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