Jill Duggar bricht Schweigen im Skandal um Bruder Joseph

Jill Duggar Dillard (34) hat sich gemeinsam mit ihrem Ehemann Derick Dillard zur Verhaftung ihres jüngeren Bruders Joseph Duggar geäußert. Der 31-Jährige wurde wegen Kindesmissbrauchs angeklagt und soll im Jahr 2020 während eines Familienurlaubs in Panama City Beach in Florida ein neunjähriges Mädchen sexuell missbraucht haben. "Wir haben gestern erstmals durch eine Nachricht eines Freundes von den Vorwürfen erfahren, der uns auf die neuesten Medienberichte über Josephs Verhaftung und sein angebliches Geständnis, 2020 ein jugendliches Mädchen missbraucht zu haben, aufmerksam gemacht hat. Wir sind schockiert und untröstlich", schrieben Jill und Derick laut E! News in einem Blogbeitrag.

In ihrem Beitrag verurteilten Jill und ihr Mann die mutmaßlichen Taten ihres Bruders scharf: "Wir stehen für die Rechtsstaatlichkeit und hoffen, dass Gerechtigkeit geschehen wird." Ihr Mitgefühl gelte dem mutmaßlichen Opfer und dessen Familie. "Unsere Herzen sind bei dem unschuldigen jugendlichen Opfer dieses unsäglichen Verbrechens und ihrer Familie. Wir beten, dass Gott ihr Kraft, Trost und Hoffnung gibt und dass sie all die Hilfe und Unterstützung bekommt, die sie in den kommenden Tagen braucht und verdient", schrieben die beiden. Zugleich richteten Jill und Derick auch tröstende Worte an Josephs Ehefrau Kendra Caldwell Duggar und die vier gemeinsamen Kinder des Paares und versicherten ihnen, dass sie in dieser schweren Zeit geliebt und unterstützt würden.

Auch Josephs Bruder Josh hat sich mittlerweile über seinen Anwalt zu den Geschehnissen geäußert. Der ehemalige Realitystar aus "19 Kids and Counting", der derzeit wegen Straftaten im Zusammenhang mit kinderpornografischem Material im Gefängnis sitzt, nannte die Anschuldigungen gegen Joseph "falsche Vorwürfe". Gegenüber der Daily Mail ließ er erklären: "Er lebt mit der schmerzhaften Realität, wie falsche Anschuldigungen ein Leben zerstören können. Er versteht, wie die gezielte Verfolgung einer Person für Publizität die Wahrheit in sensationsheischende Fiktion verdrehen kann." Josh betonte, dass er "zutiefst betrübt" sei über die aktuellen Entwicklungen rund um seinen Bruder.

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Instagram / jillmdillard Jill Duggar Dillard im August 2023

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Instagram / littleduggarfamily Joseph Duggar, ehemaliger "19 Kids and Counting"-Star

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Instagram / jillmdillard Derick Dillard und Jill Duggar Dillard im April 2024

Wie findet ihr Jills und Dericks öffentliches Statement zur Verhaftung von Joseph? Respektvoll und klar – genau richtig in so einer Situation. Zu öffentlich – solche Worte gehören eher intern in die Familie. Ergebnis anzeigen