Kathi Wagener verrät: Ist Kevin bei der Geburt dabei?

Baby-Update von Katharina Wagener (30): Die Reality-TV-Bekanntheit, die kurz vor der Geburt ihres dritten Kindes mit ihrem Ex-Partner Kevin Yanik (27) steht, stellte sich jetzt auf Instagram den Fragen ihrer Community. In einer Q&A-Runde wollte ein Follower wissen, wie die beiden ihre Rollen rund um die Entbindung aufteilen und ob Kevin sie in den Kreißsaal begleiten wird. Außerdem interessierte die Fans, wo die beiden gemeinsamen Söhne bleiben, während das dritte Baby zur Welt kommt. Kathi reagierte klar und direkt auf die neugierigen Nachfragen und teilte ihren Followern ganz genau mit, wie der große Tag organisiert werden soll.

In ihrer Antwort erklärte Kathi, dass Kevin dieses Mal nicht mit ins Krankenhaus kommen wird. Stattdessen übernimmt er die Betreuung der zwei Jungs zu Hause. "Die beiden bleiben aktuell bei niemand anderem. Daher wird er mit den Jungs sein und ich werde alleine zur Geburt gehen", stellte sie klar. Für ihre Fans bedeutet das: Kevin ist zwar nicht an ihrer Seite im Kreißsaal, aber er spielt an diesem wichtigen Tag dennoch eine zentrale Rolle – nämlich als Papa, der sich um die Söhne kümmert, während Kathi sich voll auf die Entbindung konzentriert.

Katharina und Kevin bleiben trotz ihrer Trennung weiterhin durch ihre drei Kinder verbunden. Die beiden haben sich in der Vergangenheit durch verschiedene Reality-Formate einen Namen in der deutschen TV-Landschaft gemacht und teilen ihr Leben regelmäßig mit ihren Followern in den sozialen Medien – früher zusammen, heute jeder für sich. Obwohl die Beziehung der beiden nicht mehr besteht und Kathi in einer früheren Q&A-Runde zugab, Kevin teilweise nicht wiederzuerkennen, scheinen sie sich nun darauf geeinigt zu haben, auch nach der Trennung als Team für ihre Kinder da zu sein.

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Instagram / kathiwagener Kathi Wagener, Influencerin

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Instagram / kevinyanik Kevin Yanik und Katharina Wagener im Dezember 2024

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Instagram / kathiwagener Kathi Wagener und Kevin Yanik mit ihren Kindern, August 2025