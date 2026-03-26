Joseph Duggars Schwester meldet sich zu seiner Verhaftung

Jinger Duggar Vuolo hat sich in ihrem gemeinsamen Podcast mit Ehemann Jeremy Vuolo erstmals zur Verhaftung ihres Bruders Joseph Duggar geäußert. "Das waren niederschmetternde Nachrichten", sagte Jeremy in der jüngsten "The Jinger & Jeremy Podcast"-Episode und ergänzte, dass es "eine wirklich schwere Woche" für die beiden gewesen sei. Die 32-jährige Jinger fügte hinzu: "Es war eine dieser Wochen, die sich wie Jahre anfühlt. Und ich hätte nicht gedacht, dass mein Herz so brechen kann, wie es diese Woche gebrochen ist." Der Realitystar, der durch die Show "Counting On" bekannt wurde, sprach von unvorstellbarem Schmerz und Herzschmerz über das Geschehene und betonte, wie sehr es so viele Menschen betroffen habe. Jeremy ist seit 2016 mit Jinger verheiratet, das Paar hat drei gemeinsame Kinder.

Wie das Magazin People berichtet, drehten sich die Gedanken des Paares vor allem um das Opfer, das mutig genug gewesen sei, mit den Vorwürfen gegen Joseph an die Öffentlichkeit zu gehen. "Die Auswirkungen auf das Leben dieser jungen Person sind unvorstellbar", erklärte Jeremy weiter. Er sprach auch von einem Welleneffekt des schrecklichen Verbrechens, der sich über die Jahre bei so vielen Menschen bemerkbar mache. Jinger verwies zudem auf ihren Bruder Josh, der bereits wegen ähnlicher Vorwürfe verurteilt wurde und nun im Gefängnis sitzt: "Man kann sich auf solche Nachrichten nicht vorbereiten – auch wenn wir schon einmal etwas sehr Ähnliches mit einem meiner anderen Geschwister erlebt haben, das undenkbare Entscheidungen getroffen hat, die uns alle betroffen haben." Das Paar betonte, für das Opfer und alle Betroffenen zu beten.

Joseph wurde am 18. März festgenommen und angeklagt, ein neunjähriges Mädchen im Jahr 2020 in Florida sexuell missbraucht zu haben. Das heute 14-jährige Opfer gab laut dem Bay County Sheriff's Office an, Joseph habe sie aufgefordert, sich neben ihn auf eine Couch zu setzen, bevor er sie mit einer Decke zugedeckt und unsittlich berührt habe. Joseph soll das Verbrechen gestanden haben, als er vom Vater des Opfers damit konfrontiert wurde. Nach seiner Festnahme wurden auch Joseph und seine Ehefrau Kendra, mit der er vier Kinder hat, wegen Gefährdung eines Minderjährigen und Freiheitsberaubung angeklagt, nachdem die Polizei bei einer Untersuchung ihres Hauses mehrere verdächtige Schlösser entdeckt hatte. Kendra wurde am Freitag kurzzeitig festgenommen und nach wenigen Stunden gegen Kaution wieder freigelassen.

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Instagram / littleduggarfamily Joseph Duggar, ehemaliger "19 Kids and Counting"-Star

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Getty Images Jeremy Vuolo und Jinger Duggar Vuolo bei der Special Screening von Discoverys "Serengeti" in Beverly Hills, 23. Juli 2019

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Instagram / littleduggarfamily Joseph und Kendra Duggar, Reality-TV-Stars