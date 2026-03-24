Nach Verhaftung: Auch Joseph Duggars Ehefrau festgenommen

Nur wenige Tage nach der Verhaftung von Joseph Duggar wegen des Vorwurfs der Belästigung eines neunjährigen Mädchens wurde auch seine Ehefrau Kendra Caldwell festgenommen. Die Realitydarstellerin muss sich wegen Gefährdung des Kindeswohls und Freiheitsberaubung zweiten Grades vor Gericht verantworten. Wie Us Weekly berichtet, kam es zu einer automatischen Hausprüfung durch die Behörden, nachdem Joseph angeklagt worden war. Eine Quelle erklärte dem Blatt: "Nach seiner Anklage führen sie automatisch eine Untersuchung durch, wenn Minderjährige dort leben. Sie kamen zu ihrem Haus." Die beiden Reality-Stars sind gemeinsam Eltern von vier kleinen Kindern.

Bei der Untersuchung des Hauses in Arkansas machten die Ermittler eine verstörende Entdeckung, die zu Kendras Verhaftung führte. "Offenbar hatten sie zwei Zimmer, bei denen das Schloss der Türklinke auf der Außenseite statt auf der Innenseite war", berichtete ein Insider gegenüber Us Weekly. Die Behörden interpretierten dies als Beweis dafür, dass die Kinder unrechtmäßig eingesperrt wurden. "Sie verhafteten sie und nahmen ihre Kinder mit", erklärte die Quelle weiter. Kendra drohen nun bis zu einem Jahr Gefängnis und eine Geldstrafe von bis zu 1.500 Euro. Die Anklagen gegen sie stehen nicht in direktem Zusammenhang mit den Vorwürfen gegen ihren Ehemann Joseph, der beschuldigt wird, während eines Familienurlaubs im Jahr 2020 ein Kind missbraucht zu haben.

Unmittelbar danach meldete sich sein Bruder Josh Duggar öffentlich zu Wort und verteidigte Joseph. Er bezeichnete die Vorwürfe gegen ihn als "falsch". Kendra selbst hingegen schwieg bislang zu den Anschuldigungen, was Beobachter der Familie spekulieren ließ, ob sie sich möglicherweise von ihrem Ehemann trennen könnte. Die Duggars sind bekannt für ihre Zugehörigkeit zu einer streng religiösen Gemeinschaft mit extremen Glaubensvorstellungen, die unter anderem Scheidungen ablehnt. Joseph und Kendra lernten sich über ihre Familien kennen und heirateten 2017, bevor sie durch die Realityshow "Counting On" einem breiteren Publikum bekannt wurden.

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Instagram / littleduggarfamily Joseph und Kendra Duggar, Reality-TV-Stars

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Instagram / littleduggarfamily Joseph Duggar, ehemaliger "19 Kids and Counting"-Star

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Imago Josh Duggar, 2021

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