Nadja Auermann lebt dank Wechseljahren wieder "wie ein Kind"

Nadja Auermann (55) erinnert sich in der aktuellen Ausgabe von Gala an ihre Zeit als Supermodel in den Neunzigerjahren zurück – und diese hatte es in sich. Die 55-Jährige, die für die größten Designer auf dem Laufsteg stand und mit Starfotografen wie Helmut Newton und Peter Lindbergh arbeitete, beschreibt ihren damaligen Alltag als "permanenten Ausnahmezustand". "Ich bin mit der Concorde nach New York geflogen, hatte dort ein Shooting und bin mit dem Nachtflug zurück nach Paris. Dann direkt zum Studio, duschen und weitermachen. Das war schon alles sehr verrückt", so Nadja gegenüber dem Magazin.

Heute spricht Nadja auch offen über ihre Wechseljahre und findet es gut, dass Frauen sich nicht mehr scheuen, über dieses Thema zu reden. Dabei betont sie: "Ich stehe für eine Frau, die weder Schönheitsoperationen noch Ozempic genutzt hat." Ihr heutiges Lebensgefühl beschreibt das Model, das vierfache Mutter ist und mit ihrem Ehemann und den beiden jüngsten Töchtern in Dresden lebt, mit den Worten: "Ich bin das Ergebnis meines Lebens – und vielleicht wieder ein bisschen wie ein Kind, das neugierig, staunend und liebevoll durch die Welt läuft und träumt." Nach ihrem Rückzug aus der Öffentlichkeit im Jahr 2003 hat Nadja ein ruhigeres Leben gefunden, das sich stark von ihrer schillernden Karriere auf den Laufstegen der Welt unterscheidet.

Zu ihren Kolleginnen aus der legendären Supermodel-Ära der Neunziger wie Claudia Schiffer (55), Christy Turlington (57) und anderen hält Nadja einen lockeren Kontakt. "Aber wenn wir uns sehen, ist es wie früher – als ob kein Tag vergangen ist", erzählt sie. Besonders mit Claudia verbindet sie eine gemeinsame Einstellung zur Arbeit: "Mit Claudia habe ich zum Beispiel die Arbeitsmoral geteilt, wir sind beide sehr pünktlich und diszipliniert."

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Getty Images Nadja Auermann beim Mon Cheri Barbara Tag in der Residenz in München, Dezember 2025

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Getty Images Nadja Auermann und Claudia Schiffer bei der Eröffnung der Ausstellung "Extreme Beauty in Vogue" in Mailand, 2009

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Getty Images Nadja Auermann bei einer Veranstaltung in Frankfurt

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Wie findet ihr Nadjas klare Absage an Schönheits-OPs und Ozempic? Stark und inspirierend – Natürlichkeit steht ihr. Nicht nötig zu betonen – Hauptsache, niemand wird dafür verurteilt. Ergebnis anzeigen