Sie sind die ersten fünf "LOL: Last One Laughing"-Teilnehmer

Die Spannung steigt: Prime Video hat jetzt die ersten fünf Teilnehmer für die siebte Staffel von "LOL: Last One Laughing" enthüllt. Mit dabei sind Max Giermann (50), Carolin Kebekus (45), Michelle Hunziker (49), Elton (54) und Olaf Schubert (58), die am 14. Mai 2026 in die beliebte Lach-Challenge starten werden. Die Namen wurden über Instagram bekannt gegeben und sorgen bereits für große Vorfreude bei den Fans der erfolgreichen Amazon-Show. Wie gewohnt wird Michael "Bully" Herbig (57) die Sendung moderieren, bei der zehn bekannte Stars und Comedians versuchen müssen, sechs Stunden lang nicht zu lachen. Wer zweimal erwischt wird, muss den Raum verlassen und hat keine Chance mehr auf das Preisgeld.

Die weiteren fünf Kandidaten sollen in den kommenden Wochen enthüllt werden. Insgesamt kämpfen dann wieder zehn Promis darum, 50.000 Euro für einen guten Zweck zu gewinnen. Laut Prime Video wird es sowohl bekannte Gesichter aus früheren Staffeln als auch neue Teilnehmer geben, die erstmals bei der Comedy-Challenge antreten. Die Folgen werden voraussichtlich wie in den vergangenen Jahren nicht alle auf einmal, sondern in wöchentlichen Abschnitten veröffentlicht.

"LOL: Last One Laughing" gehört nach wie vor zu den größten deutschen Streamingerfolgen von Amazon. Die Show, bei der Comedians und Promis versuchen müssen, nicht zu lachen, während sie gleichzeitig ihre Gegner zum Lachen bringen, hat sich in Deutschland zu einem echten Hit entwickelt. Neben den regulären Staffeln gab es bereits ein Weihnachts-Special und eine Halloween-Ausgabe, mit denen Prime Video die Fans zusätzlich unterhielt. Der Mai-Start bedeutet einen etwas späteren Beginn als üblich, denn traditionell ging die Show in den vergangenen Jahren bereits im April rund um die Osterzeit an den Start.

Anzeige Anzeige

Getty Images Max Giermann, Komiker

Anzeige Anzeige

Getty Images Carolin Kebekus im September 2022

Anzeige Anzeige

Getty Images Olaf Schubert, deutscher Komiker