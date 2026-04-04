Queen Elizabeth warnte Prinz Harry vor zu schneller Hochzeit

Prinz Harry (41) hätte sich mit der Hochzeit mit Meghan Markle (44) mehr Zeit lassen sollen – zumindest, wenn es nach seiner Großmutter gegangen wäre. Laut einem neuen Enthüllungsbuch über Queen Elizabeth II. (†96) soll die verstorbene Monarchin ihrem Enkel geraten haben, mit der Eheschließung zu warten. Autor Hugo Vickers berichtet in seinem Werk, das im Daily Mail vorab veröffentlicht wurde, dass die Queen Harry vorgeschlagen habe, ein Jahr zu warten. "Er befolgte ihren Rat nicht. Stattdessen, wie wir wissen, fand die Hochzeit etwas mehr als sechs Monate nach der Verlobung des Paares statt", so Vickers.

Die Bedenken der Königin sollen sich nicht nur auf das Tempo der Beziehung beschränkt haben. Auch Meghans Hochzeitskleid fand angeblich nicht die Zustimmung der Queen. "Es wurde gesagt, dass der Königin das Kleid nicht gefiel – zu weiß und mit unvorteilhaften Schultern", schreibt Vickers. Eine nahestehende Person habe ihm verraten, die Einstellung der Monarchin zur Hochzeit sei gewesen: "Macht das unter euch aus. Das hat nichts mit mir zu tun." Laut dem Autor sei auch Meghans Beharren darauf, einen Schleier zu tragen, ein Streitpunkt gewesen. Die Queen habe dies insgeheim missbilligt, da Meghan bereits geschieden war.

Meghan entschied sich für ein Kleid von Givenchy-Designerin Clare Waight Keller (55) mit einem Boots-Ausschnitt, einer taillierten Silhouette und raffinierten Dreiviertelärmeln. Der maßgefertigte Schleier aus Seidentüll war mit winzigen, gestickten Blumen verziert, die alle 53 Länder des Commonwealth repräsentierten. Die Queen soll zudem verärgert gewesen sein, dass Harry den Erzbischof von Canterbury für die Trauung angefragt hatte, anstatt, wie es die Tradition vorsehe, den Dekan von Windsor. Im Gegensatz dazu sei die Hochzeit von Prinzessin Eugenie (36) mit Jack Brooksbank (40), die nur fünf Monate später ebenfalls in der St.-George's-Chapel stattfand, eine glücklichere Angelegenheit gewesen, so Vickers.

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Getty Images Queen Elizabeth und Prinz Harry, 2018

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Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan bei ihrer Hochzeit

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Getty Images Die Queen, Herzogin Meghan und Prinz Harry