Seit 2018 verlobt: Louise Thompsons Ring war zwei Jahre weg

Louise Thompson (36) hat ihren Verlobungsring wiedergefunden, nachdem dieser zwei Jahre lang verschwunden war. Die Reality-Darstellerin, bekannt aus der britischen Show "Made In Chelsea", erzählte ihrem Verlobten Ryan Libbey in der neuesten Folge ihres gemeinsamen Podcasts "He Said She Said" stolz von dem Fund. "Leute, bedeutet das, wir müssen jetzt heiraten?", fragte Louise den 35-jährigen Personal Trainer und entschuldigte sich bei ihm dafür, das Schmuckstück überhaupt verloren zu haben. Sie erklärte, dass der Ring zu einer Zeit verschwunden sei, als die Familie viel zu bewältigen hatte. Louise gestand außerdem, dass ihr bei einer Reise aufgefallen sei, wie seltsam es gewirkt habe, ohne Ring am Finger unterwegs zu sein – besonders als ein Mann mit blauen Augen sie in einem Restaurant angeschaut habe.

Das Paar hatte sich im August 2018 verlobt und ursprünglich geplant, im Jahr darauf zu heiraten. Die Hochzeit wurde jedoch sechs Monate vor dem geplanten Termin abgesagt, zwei Jahre nachdem Louise bei der Geburt ihres gemeinsamen Sohnes Leo beinahe gestorben wäre. Seitdem haben die beiden nicht mehr konkret über eine Hochzeit gesprochen. Nun scheint der wiedergefundene Ring das Thema wieder auf den Tisch zu bringen, wie das Gespräch im Podcast zeigt.

Louise und Ryan haben gemeinsam ihren vierjährigen Sohn Leo, dessen dramatische Geburt im Jahr 2021 das Leben der Familie nachhaltig veränderte. Die Notgeburt führte bei Louise zu einer posttraumatischen Belastungsstörung, von der sie sich nach wie vor erholt. Zusätzlich leidet die Realitydarstellerin seit 2018 an Colitis ulcerosa, einer chronischen Darmerkrankung, die im April 2024 dazu führte, dass ihr ein Stoma eingesetzt werden musste. Trotz der gesundheitlichen Herausforderungen genießt die Familie derzeit gemeinsame Zeit auf Antigua, wo Louise nach eigenen Angaben einen wichtigen Meilenstein in ihrer Genesung erreicht hat.

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Getty Images Louise Thompson, TV-Persönlichkeit

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Getty Images Ryan Libbey, Fitnesstrainer, und Louise Thompson, TV-Persönlichkeit

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Instagram / louise.thompson Louise Thompson in London