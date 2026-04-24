Sofia Richie Grainge feiert ihr drittes Ehejahr mit Elliot

Sofia Richie Grainge (27) und ihr Mann Elliot Grainge (32) feierten am 22. April ihren dritten Hochzeitstag. Zu dem besonderen Anlass teilte die Influencerin in ihren Instagram-Stories mehrere Fotos aus ihrem Eheleben und von ihrer Hochzeit. Auf einem der Bilder sind die beiden zu sehen, wie sie sich vor der Hochzeitslocation, dem Hotel du Cap-Eden-Roc, an den Händen halten. Dazu schrieb Sofia: "Vor 3 Jahren habe ich meinen besten Freund geheiratet." Ein weiteres Foto zeigt den Moment, in dem die beiden sich das Jawort geben – umgeben von Sofias Vater Lionel Richie (76) und ihrer Mutter Diane Alexander sowie von Elliots Eltern.

Die Hochzeit hatte im April 2023 in Antibes in Frankreich stattgefunden, gut ein Jahr nach der offiziellen Verlobung des Paares. Die Trauung war eine traditionelle jüdische Zeremonie. Heute sind Sofia und Elliot Eltern von zwei Kindern: Töchterchen Eloise kam im Mai 2024 zur Welt. Söhnchen Henry ist erst wenige Wochen alt – er erblickte im März dieses Jahres das Licht der Welt.

Über das Leben als frisch Verheiratete schwärmte Sofia bereits kurz nach der Hochzeit im Gespräch mit dem Magazin Vogue: "Verheiratet zu sein ist das Beste. Ich bin von Elliot besessen. Wenn wir zusammen sind, ist alles einfach ruhig und entspannt." Weiter sagte sie: "Ich fühle mich so gelassen. Ich habe das Gefühl, an einem Punkt angelangt zu sein, an dem ich einfach durchatmen und mit meinem Mann entspannen kann."

Anzeige Anzeige

Getty Images Sofia Richie Grainge und Elliot Grainge

Anzeige Anzeige

Instagram / sofiagrainge Baby Henry mit seiner Schwester Eloise, 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / sofiagrainge Elliot Grainge und Sofia Richie Grainge mit ihrer Tochter