Baby Henry: Sofia Richie Grainge ist wieder Mama geworden

Sofia Richie Grainge (27) und Elliot Grainge (32) sind erneut Eltern geworden. Das Model brachte am 18. März einen gesunden Sohn zur Welt, wie Sofia jetzt auf Instagram verkündete. Der kleine Henry Cecil Grainge macht die Familie nun zu viert, denn die einjährige Tochter Eloise ist damit zur großen Schwester geworden. Auf einem rührenden Foto, das Sofia mit ihren Followern teilte, kuschelt das Baby in einem blauen Strampler mit seiner Schwester. "Henry Cecil Grainge", schrieb sie zu dem Schnappschuss und fügte hinzu: "Die Lieben meines Lebens." Auch ihr Vater, Sänger Lionel Richie (76), ließ es sich nicht nehmen, unter dem Post zu reagieren und kommentierte mit Herz-Emojis.

Die Schwangerschaft hatte Sofia im Oktober bekannt gegeben, als sie ein Spiegelselfie mit Babybauch auf Instagram postete. "Auf dem Weg, diese Babys zu launchen", schrieb sie damals und spielte damit sowohl auf ihr ungeborenes Kind als auch auf ihre Modemarke an. Im November deutete sie an, dass sie sich im fünften Monat befinde. Während ihrer ersten Schwangerschaft hatte Sofia gegenüber der Vogue erklärt, dass sie mit der Verkündung bis zum sechsten Monat gewartet habe, um ihre "innere Ruhe zu schützen". "Schwangerschaft ist wirklich beängstigend", erklärte sie dem Magazin damals.

Sofia und Elliot hatten im Januar bei einer Gender-Reveal-Party in einem exklusiven Sportclub das Geschlecht ihres zweiten Kindes enthüllt – ein Junge. Die beiden sind seit April 2023 verheiratet, nachdem sie in Frankreich den Bund fürs Leben geschlossen hatten. Ihre Beziehung hatten sie 2021 öffentlich gemacht, nachdem sie jahrelang befreundet gewesen waren. Sofia schwärmte in einem Interview im August 2023 von ihrem Ehemann: "Ich wusste, als wir anfingen, uns zu daten, dass er mein Ehemann war." Der Musikproduzent habe ihr Gefühle von "Sicherheit" und "Wertschätzung" gegeben. Im Mai 2024 war Töchterchen Eloise zur Welt gekommen, deren Geburt das Paar als den "besten Tag" ihres Lebens bezeichnet hatte.

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Getty Images Elliot Grainge und Sofia Richie, 2024

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Instagram / sofiagrainge Baby Henry mit seiner Schwester Eloise, 2026

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Instagram / sofiagrainge Elliot Grainge und Sofia Richie Grainge mit ihrer Tochter

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