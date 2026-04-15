Offiziell: Er ist der neue Aragorn in "The Hunt for Gollum"

Jamie Dornan (43) wird der neue Aragorn! Der irische Schauspieler wurde jetzt offiziell im Rahmen der CinemaCon in Las Vegas für "The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum" bestätigt. Das gab Warner Bros. am Dienstag auf dem Branchen-Event bekannt, wie die Daily Mail berichtet. An Jamies Seite wird Leo Woodall (29) als Halvard zu sehen sein, ein weiterer Angehöriger der nördlichen Dúnedain-Waldläufer. Außerdem stößt Kate Winslet (50) als Marigol neu zur Besetzung dazu, während Mittelerde-Urgestein Andy Serkis nicht nur erneut Gollum und Sméagol verkörpert, sondern auch die Regie des Films übernimmt.

Das neue Kapitel aus J.R.R.-Tolkiens Universum ist zwischen den Ereignissen von "Der Hobbit" und "Der Herr der Ringe" angesiedelt. Laut Deadline basiert ein großer Teil der Handlung zudem auf Hinweisen und Notizen aus Fußnoten des Schriftstellers. Die Geschichte folgt Aragorn und Gandalf auf einer riskanten Mission: Sie müssen Gollum aufspüren, bevor dieser Sauron entscheidende Hinweise über den Aufenthaltsort des Rings liefern kann. Wie Moviepilot berichtet, kehren neben Andy auch weitere Fan-Lieblinge in ihre Kultrollen zurück: Elijah Wood (45) ist wieder als Frodo Beutlin dabei, Ian McKellen (86) als Gandalf und Lee Pace (47) als Elbenkönig Thranduil. Fans dürfen sich also sowohl auf bekannte als auch auf neue Gesichter freuen.

Dass Aragorn für den Film neu besetzt werden würde, war bereits seit einigen Wochen kein Geheimnis mehr. Regisseur Andy hatte zuvor bestätigt, dass Viggo Mortensen (67), der die Rolle in der Original-Trilogie verkörpert hatte, nicht zurückkehren werde. "Wir besetzen die Rolle neu und sind auf dem Weg, jemanden zu finden", hatte er damals gegenüber Screen Rant erklärt. Mit Jamie ist die Wahl nun auf einen Schauspieler gefallen, der vor allem durch seine Hauptrolle in der "Fifty Shades of Grey"-Filmreihe international bekannt wurde. Entsprechend groß dürfte nun die Neugier der Fans sein, wie er sich in der ikonischen Rolle des Aragorn schlagen wird. Der Kinostart von "The Hunt for Gollum" ist für den 17. Dezember 2027 geplant.

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Viggo Mortensen als Aragorn in "Der Herr der Ringe"

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Getty Images Jamie Dornan im Januar 2026 in Paris

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Getty Images Viggo Mortensen im Oktober 2020