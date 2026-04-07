Rückkehr: Davon handelt der neue "Der Herr der Ringe"-Film

Über 20 Jahre nach dem Ende von Peter Jacksons (64) Der Herr der Ringe-Trilogie wurde nun eine Fortsetzung angekündigt, die erstmals die Geschichte über das epische Finale hinaus weitererzählt. Der neue Film trägt den Titel "The Lord of the Rings: Shadow of the Past" und soll die Zeit nach Frodos Abreise zu den Unsterblichen Landen beleuchten, wie das Magazin Slashfilm berichtet. Am Drehbuch arbeitet überraschenderweise der bekannte Moderator und Komiker Stephen Colbert (61), der in zahlreichen Interviews seiner Late-Night-Show bereits unter Beweis gestellt hat, dass er ein großer Fan von Tolkiens Mittelerde ist. Gemeinsam mit Philippa Boyens, der Drehbuchautorin der ursprünglichen Trilogie, und dem Autor Peter McGee entwickelt er das Skript für die Fortsetzung.

Die Handlung setzt 14 Jahre nach Frodos Aufbruch von den Grauen Anfurten ein und rückt Sam, Merry und Pippin in den Mittelpunkt, die sich erneut zusammentun und auf ein weiteres Abenteuer begeben. Parallel dazu startet Sams Tochter Elanor ihre eigene Mission, nachdem sie ein lange verborgenes Geheimnis entdeckt hat. Laut offizieller Beschreibung ist sie "entschlossen, herauszufinden, warum der Ringkrieg beinahe verloren gewesen wäre, noch bevor er überhaupt begann". Das Drehbuch orientiert sich dabei teilweise an bislang nicht verfilmten Kapiteln aus "Die Gefährten" und kombiniert diese mit einer Rahmenhandlung, die zeitlich nach "Die Rückkehr des Königs" angesiedelt ist. Noch ist unklar, ob die bekannten Darsteller Sean Astin (55), Dominic Monaghan (49) und Billy Boyd (57) in ihre Rollen zurückkehren werden.

Stephen hatte bereits einen Cameo-Auftritt in der "Der Hobbit"-Trilogie und gilt als einer der berühmtesten Fans der Fantasy-Saga. Mit "Shadow of the Past" betritt das Franchise erstmals Neuland, da noch nie zuvor Ereignisse nach dem Ende von Tolkiens ursprünglicher Geschichte in einer großen Kinoadaption gezeigt wurden. Neben diesem Projekt befindet sich auch "The Hunt for Gollum" in Entwicklung, bei dem Andy Serkis nicht nur als Darsteller, sondern auch als Regisseur beteiligt ist. Während jener Film jedoch innerhalb der zeitlichen Grenzen von Tolkiens Handlung bleibt, wagt sich "Shadow of the Past" an die Zeit danach heran. Ein konkreter Kinostart wurde bislang nicht bekannt gegeben.

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Elijah Wood als Frodo Beutlin in "Der Herr der Ringe"

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United Archives GmbH/ Action Press Sean Astin und Elijah Wood in "Der Herr der Ringe"

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United Archives GmbH/ Action Press Sean Astin in "Der Herr der Ringe"