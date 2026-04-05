Mel Bs enttäuschende Worte an alle Spice-Girls-Fans

Mel B (50) hat sich in einem exklusiven Interview mit dem Magazin Hello! zu den anhaltenden Gerüchten über eine mögliche Reunion der Spice Girls zum 30. Jubiläum der Band geäußert. Die Sängerin, die 1996 gemeinsam mit ihren Bandkolleginnen Geri Horner (53), Emma Bunton (50), Melanie Chisholm (52) und Victoria Beckham (51) mit der Single "Wannabe" weltberühmt wurde, stellte dabei klar, dass eine Tournee definitiv nicht stattfinden wird. "Ich kann euch sagen, dass es nicht passiert", erklärte Mel B gegenüber dem Magazin. Auf die Frage, ob die Berichte über eine große Tour wahr seien, antwortete sie mit einem kategorischen Nein und fügte hinzu: "Wenn es doch passiert, wird es ein Schock für mich sein." Die gebürtige Britin machte deutlich, dass sie das Thema mit ihrem 50. Geburtstag zu den Akten gelegt habe.

Trotz der klaren Absage bezüglich einer Tournee verriet Mel B im Interview, dass es Gespräche über ein mögliches Netflix-Projekt gebe. "Ich glaube, wir wurden alle gefragt und dachten alle irgendwann darüber nach", sagte sie und bezog sich dabei auf Berichte über eine mögliche Dokumentation im Stil jener über Take That. Allerdings betonte sie auch, dass eine solche Doku "auf die richtige Art gemacht werden müsse und ehrlich sein" sollte – was offenbar nicht alle ehemaligen Bandmitglieder wollen. Auf die Frage, ob sie selbst bei einer Tour mitmachen würde, falls die anderen zustimmen würden, antwortete Mel B ausweichend: "Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich weiß nicht, ob ich wieder auf die Bühne gehen möchte."

Die Band hatte 2019 eine Reihe von Konzerten gespielt, allerdings ohne Victoria. Bereits im März dieses Jahres war bekannt geworden, dass sich Mel C, Emma, Mel B und Geri nicht auf gemeinsame Pläne für das Jubiläum einigen konnten, nachdem auch Victoria in die Gespräche involviert gewesen war. Mel B betonte nun im Interview mit Hello!, wie wichtig ihr dennoch die Verbindung zu ihren ehemaligen Bandkolleginnen sei: "Ich kann dir gar nicht sagen, was unsere Bindung bedeutet – es ist einfach etwas, das immer da sein wird. Wir sind wie eine Familie, unsere Nabelschnüre sind alle miteinander verbunden." Sie habe großen Respekt und Liebe für die Frauen und würde ohne die Spice Girls nicht dort sein, wo sie heute ist.

Anzeige Anzeige

Chris Jackson/Getty Images Spice Girls bei der Victoria's Secret Show 2007

Anzeige Anzeige

Getty Images Victoria Beckham, Geri Halliwell, Emma Bunton, Melanie Brown und Melanie Chisholm im August 2012

Anzeige Anzeige

Instagram / spicegirldlovething Victoria Beckham, Melanie C und Emma Bunton 1997 in einem Privatjet