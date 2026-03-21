"Zehrt an den Nerven": Mel B. enthüllt Wechseljahre-Details

Mel B. (50) spricht in einem Interview mit der Daily Mail nun offen über ihre Wechseljahre und erklärt, wie stark diese ihre Gesundheit beeinträchtigt haben. Die 50-jährige Spice Girls-Sängerin beschreibt, wie sie mit Hitzewallungen und Nachtschweiß zu kämpfen hatte. "Dann ist dir kalt, dann vergisst du, warum du eigentlich nach unten gegangen bist, dann gehst du wieder nach oben, und so geht es immer weiter", erklärte Mel gegenüber der Zeitung. "Mann, das zehrt an den Nerven." Parallel dazu wurde laut BANG Premier bekannt, dass Mel B. als Markenbotschafterin für eine Menopause-Produktlinie von Revive Collagen tätig wird – ein Schritt, mit dem sie noch mehr Frauen erreichen möchte.

Im Gespräch mit der Daily Mail spricht die Musikerin offen über die Vielzahl ihrer Beschwerden. Sie berichtet von einer ganzen Bandbreite an Symptomen, die die Wechseljahre mit sich bringen können – von Schlafstörungen über Stimmungsschwankungen bis hin zu sogenanntem "Brain Fog". "Ich glaube, es gibt so etwas wie 48 Symptome. Ich habe fast alle davon irgendwann mal gehabt", erklärt die Sängerin. Gerade deshalb sei Aufklärung für sie ein wichtiges Anliegen: "Deshalb ist es wichtig, dass wir uns informieren, denn wir als Frauen müssen das in die Hand nehmen." Sie wolle, so Mel B., dass Frauen sich selbst "Gerechtigkeit" verschaffen, indem sie besser verstehen, was in dieser Lebensphase mit ihrem Körper passiert.

Neben Mels persönlichen Anliegen kochten zuletzt auch wieder Spekulationen über eine mögliche Reunion der Spice Girls zum 30. Jubiläum ihres Hits "Wannabe" hoch. Doch Bandkollegin Melanie C. (52) dämpfte die Erwartungen prompt und stellte in der Radioshow "The Smallzy Show" klar, dass aktuell "keine Reunion" geplant sei. Zwar stehen die Sängerinnen weiterhin in engem Austausch und zeigen sich grundsätzlich offen für ein gemeinsames Comeback, konkrete Pläne gibt es derzeit jedoch nicht. Zudem gab es zuletzt Hinweise auf Spannungen – unter anderem, weil Mel bei mehreren Treffen der übrigen Bandmitglieder fehlte. Vorerst scheint sich die Sängerin daher auf persönlichere Themen zu konzentrieren.

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Getty Images Mel B., Sängerin

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Getty Images Mel B., Sängerin

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Instagram / victoriabeckham Die Spice Girls