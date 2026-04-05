Taylors Ehe: Kylie Kelce genervt von ständigen Nachfragen

Kylie Kelce (34) macht unmissverständlich klar, dass sie die ständigen Fragen zur bevorstehenden Hochzeit ihres Schwagers Travis Kelce (36) mit Taylor Swift (36) leid ist. In einer neuen Folge ihres Podcasts "Not Gonna Lie" machte sie ihrem Ärger Luft und forderte Menschen auf, endlich aufzuhören, sie und ihre Schwiegermutter Donna Kelce (73) nach Details zu den Hochzeitsplänen zu befragen. "An buchstäblich jeden, ich weiß, ihr meint es normalerweise nur gut, nicht immer, aber hört auf, mich und meine Schwiegermutter nach der bevorstehenden Hochzeit zu fragen", zitiert E! News die 34-Jährige. "Niemand wird euch verdammt noch mal irgendetwas erzählen. Ich habe keine Details", betont sie.

Besonders verärgert zeigte sich Kylie über das Verhalten des Nachrichtenportals TMZ, das Kylies Schilderungen nach kürzlich ihre Schwiegermutter Donna am Flughafen zu dem Thema befragt hatte. "Hört auf, meine Schwiegermutter zu fragen, TMZ. Seid verdammt noch mal keine Creeps am verdammten Flughafen. Eklig", schimpfte die Mutter von vier Töchtern. Sie stellte klar, dass sie selbst dann nichts preisgeben würde, wenn sie Informationen hätte. "Hier ist die Sache, selbst wenn ich irgendwelche Informationen hätte, würde ich sie euch verdammt noch mal nicht erzählen. Das sind private Informationen zwischen der Familie." Sollten die Fragen nicht aufhören, habe sie eine neue Antwort parat: Sie plane, ein Stirnband mit LED-Lichtern zu tragen, das sie auf Knopfdruck aktivieren könne, um ihre unmissverständliche Reaktion zu zeigen. Der Schriftzug "Leckt mich am Arsch" soll dann laut Kylie für alle sichtbar sein.

Kylie ist mit Jason Kelce (38) verheiratet, dem älteren Bruder von Travis. Das Paar hat gemeinsam vier Töchter und führt ein weitgehend privates Familienleben. Travis und Taylor hatten ihre Verlobung vor knapp acht Monaten bestätigt, seitdem sind Details zur geplanten Hochzeit ein heißes Thema in den Medien. Auch andere Personen im Umfeld des Paares werden regelmäßig nach Informationen gefragt. Der britische Talkshow-Moderator Graham Norton (63) geriet kürzlich in die Schlagzeilen, nachdem er scherzhaft behauptet hatte, Geheimhaltungsvereinbarungen für seine Einladung unterschrieben zu haben. Er musste später klarstellen, dass es sich um einen Scherz gehandelt habe, der in Amerika fälschlicherweise ernst genommen worden war.

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Getty Images Kylie Kelce, 2023

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Instagram / killatrav NFL-Star Travis Kelce und Sängerin Taylor Swift

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Getty Images Taylor Swift und Donna Kelce, Januar 2025