Nach schwerem Verlust fand Ilka Bessin zu sich selbst

Ilka Bessin (54) spricht so offen wie selten über ihren Weg zu mehr Selbstakzeptanz – und über den Menschen, der ihr dabei den wichtigsten Satz ihres Lebens mitgegeben hat. In der neuen Ausgabe des Magazins Gala erinnert sich die Comedienne an ihren Vater, der ihr immer riet: "Mach aus Scheiße Bonbons." Jahre später, nach seinem Tod, habe sie diesen Spruch erst richtig verstanden. Denn Kritik an ihrem Dialekt, ihrem Körper oder daran, dass sie als Frau auf die Comedybühne wollte, habe sie lange stark verunsichert. Schon in der Schule wurde sie gemobbt. Heute versucht Ilka, genau dann bei sich zu bleiben, wenn es schwierig wird – auch wenn sie zugibt: "Manchmal brauche ich auch eine Pause von mir."

Im Gespräch mit dem Magazin erzählt Ilka, dass sie sich früher permanent hinterfragt habe. Erst als ihr Vater vor sieben Jahren gestorben sei, habe sie begriffen, wie kostbar Lebensfreude ist. "Tu das, was dir Freude macht. Und genieße es!" – dieser Gedanke sei für sie zu einer Art innerem Kompass geworden. Zum Thema Selbstakzeptanz hat Ilka inzwischen eine ganz eigene Meinung. "Für mich bedeutet Selbstliebe nicht, sich ständig großartig zu finden. Sondern anzunehmen, was gerade ist" – inklusive Zweifel, Unsicherheit und schlechten Tagen, erklärt sie. Wenn es ihr nicht gut gehe, greife sie deshalb nicht sofort zum Handy, um ihre engsten Freundinnen anzurufen. Ihre dunklen Stimmungen wolle sie anderen nicht aufladen, sagt die Komikerin. Stattdessen mache sie die Dinge mit sich selbst aus und bediene sich anderer Mittel, um sich besser zu fühlen: "Da hilft Schlafen, Weinen – und manchmal einfach ein leckeres Eis oder ein Stück Karottenkuchen."

Ganz allein ist Ilka mit ihren Gefühlen dennoch nicht: Einen festen Halt im Alltag gibt ihr vor allem ihre Mutter, mit der sie nach eigener Aussage gleich zweimal täglich telefoniert. Die Beziehung der beiden sei eng und vertraut, erzählt die Entertainerin. Schon in der Vergangenheit hatte Ilka betont, wie sehr ihre Familie sie geprägt habe – sowohl in schweren Zeiten als auch in Momenten des Erfolgs. Ihr offener Umgang mit Themen wie Trauer, Selbstakzeptanz und Körperbild hat Ilka viele Fans beschert. Sie schätzen an der Künstlerin, dass sie keine perfekte Fassade aufrechterhält, sondern auch von Zweifeln und Schwächen berichtet. Auch im aktuellen Gala-Interview zeigt Ilka, dass hinter der lauten Bühnenfigur eine Frau steht, die trotz gelegentlicher Unsicherheiten ihren Weg zu mehr innerer Ruhe Schritt für Schritt gefunden hat – und sich dabei vor allem auf die Werte stützt, die sie von zu Hause mitbekommen hat.

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Imago Ilka Bessin, zu Gast im „Kölner Treff“ (WDR), Aufzeichnung vom 24.10.2025.

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Instagram / ilkabessin Ilka Bessin, Komikerin

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Instagram / ilkabessin Ilka Bessin, April 2026