Nach Trennung: So begann die Liebe von Thomas & Lisa Müller

Lisa (36) und Thomas Müller (36) haben ihre Ehe beendet – und während das Ex-Paar nun getrennte Wege geht, sorgt eine Doku für einen nostalgischen Blick zurück auf die Anfänge ihrer Liebesgeschichte. In der Amazon-Produktion "Thomas Müller: Einer wie keiner" blickt Lisa auf das erste Kennenlernen mit dem Fußballstar zurück, das fast zwanzig Jahre zurückliegt. Bestätigt hatten die Trennung beide kürzlich über ihren gemeinsamen Medienanwalt.

In der Doku erzählt Lisa, dass sie Thomas "Ende seiner A-Jugendzeit" kennengelernt habe. Damals sei ihr der junge Kicker vor allem durch seine offene Art aufgefallen: immer locker, lustig und charmant. Kurz vor der Sommerpause näherten sich die beiden an und beschlossen spontan, gemeinsam eine Woche in den Urlaub zu fahren. Sie reisten nach Italien, ohne zu wissen, ob aus der Sommerliebe wirklich etwas Ernstes werden würde. Doch dann ließ Thomas nach dem Urlaub einfach ein paar Sachen bei ihr liegen – "und es wurden immer mehr", erzählt Lisa. Spätestens da war den beiden klar, dass sich ihre Beziehung in Richtung feste Partnerschaft entwickelte und nicht nur ein kurzer Urlaubsflirt war.

Auch Thomas kommt in der Doku zu Wort und beschreibt, wie schnell sie sich damals nahe waren. Ein Grund dafür: Lisas Wohnung lag ganz in der Nähe seines Trainingsgeländes. "Der erste Gedanke, nachdem der Fußballschuh ausgezogen war, war natürlich: 'Ab zu Lisa'", erinnert er sich. Fußball selbst spielte für Lisa allerdings keine große Rolle, wie sie erzählt – ihr Vater sei eher Fan von Formel 1 gewesen. Aus der jungen Liebe wurde schließlich eine Ehe, die 2009 mit der Hochzeit ihren offiziellen Start nahm und rund anderthalb Jahrzehnte hielt, bevor das Paar sich einvernehmlich entschied, getrennte Wege zu gehen.

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Getty Images Thomas und Lisa Müller 2010 in München

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ActionPress / MAGICS / Peter Schatz Lisa Müller beim EM-Achtelfinale

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Dominik Bindl/Getty Images Lisa und Thomas Müller in München