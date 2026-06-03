Bald? Dann planen Romina und Christian Wolf das zweite Baby

Kaum ist der erste Geburtstag ihrer Tochter Hazel gefeiert, da denken Romina Palm (27) und Christian Wolf (30) schon laut über weiteren Nachwuchs nach. In einem gemeinsamen TikTok-Video sprechen die beiden Influencer jetzt ganz offen darüber, ob und wann ein Geschwisterkind für Hazel kommen könnte. Dabei wird klar: Beide wünschen sich mehr Kinder – die Frage ist nur das richtige Timing.

Christian erzählt in dem Clip, dass zunächst er derjenige gewesen sei, der das Thema Familienplanung auf den Tisch gebracht hat – aktuell sei es jedoch eher Romina, die ihn vermehrt darauf anspricht. Für ihn sei glasklar, dass er sich mehr Kinder wünscht: "So viele, wie Romy kann... möchte. Kann und möchte." Romina hingegen beschäftigt die Frage nach dem richtigen Zeitpunkt. Aktuell erkundige sie sich viel bei Freunden und frage nach Erfahrungsberichten, welcher Altersunterschied ideal sei. "Ich kann es mir vorstellen, wenn Hazel gut schläft", überlegt sie und gibt zu bedenken: "Ich schlafe keine Nacht mit ihr durch. Ich kann mir nicht vorstellen, jetzt noch ein weiteres Kind zu haben – dann bin ich ja die ganze Nacht wach."

Hazel, die im Mai 2025 zur Welt kam, ist der erste gemeinsame Nachwuchs von Romina und Christian. Das Model und der Unternehmer ziehen ihren Sprössling in ihrer Wahlheimat Zypern groß. Aus der Beziehung mit seiner Ex-Partnerin Antonia Elena (33) hat Christian noch ein weiteres Kind – den kleinen Noah Leon, der im März 2024 zur Welt kam. Das Verhältnis zu Antonia gilt jedoch als zerrüttet. Vor wenigen Wochen warf Christian seiner Ex auf Instagram sogar vor, seine Beziehung zu Romina sabotieren zu wollen.

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Instagram / christianwolf Romina Palm und Christian Wolf auf der FIBO 2026

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Instagram / rominapalm Christian Wolf, Romina Palm und Tochter Hazel, September 2025

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Instagram / rominapalm Christian Wolf und Romina Palm mit ihrem Baby, Mai 2025