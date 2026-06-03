"Zerstört": Sharon Battiste verlor 2014 ihre beste Freundin

Sharon Battiste (34) hat im Podcast "Zwischen den Zeilen" über einen der schmerzhaftesten Momente ihres Lebens gesprochen. Die ehemalige Let's Dance-Teilnehmerin verlor kurz vor Silvester 2014 – genauer gesagt am 30. Dezember – ihre beste Freundin völlig unerwartet. Die beiden waren miteinander aufgewachsen und teilten eine gemeinsame Leidenschaft: das Tanzen. Sharon erfuhr vom Tod ihrer Freundin auf besonders erschütternde Weise: per Nachricht, während sie bereits auf dem Weg zu ihr war. "Das hat mich ein bisschen zerstört zu dem Zeitpunkt", berichtete die 34-Jährige gegenüber Podcast-Moderatorin Bettina Böttinger (69).

Im Gespräch mit Bettina schilderte Sharon die genauen Umstände: "Sie ist einfach so eingeschlafen. Ich bekam morgens eine Nachricht, während ich auf dem Weg war zu ihr. Und habe dann erfahren, dass sie nicht mehr da ist." Noch heute sucht Sharon nach einer Erklärung für den Verlust. "Mittlerweile ist meine Begründung: Vielleicht wurde sie vor Schlimmerem bewahrt. Aber zu dem Zeitpunkt damals war das für mich nicht zu begreifen", so die Schauspielerin. Bettina zeigte sich tief berührt von den Worten der Influencerin: "Das begreift man als Kind doch gar nicht. Nicht mal als Erwachsener."

Sharon sprach außerdem darüber, wie sich solche extremen Stresssituationen körperlich bei ihr auswirken. Die Schauspielerin leidet seit ihrem achten Lebensjahr an kreisrundem Haarausfall – einer Autoimmunerkrankung, die sich in schwierigen Lebensphasen besonders stark bemerkbar macht. "In solchen Situationen verliere ich dann noch mehr Haare", erklärte sie im Podcast. Einem breiteren Publikum wurde Sharon durch ihre Teilnahme als Kandidatin bei "Let's Dance" sowie als Protagonistin der Kuppelshow Die Bachelorette bekannt.

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Instagram / sharonbattiste_ Ex-Bachelorette Sharon Battiste, Dezember 2025

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AEDT / ActionPress Sharon Battiste, TV-Bekanntheit

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