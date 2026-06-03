Molly-Mae Hague und Tommy Fury begrüßen ihr zweites Baby

Babyglück bei Molly-Mae Hague (27) und Tommy Fury (27): Die Reality-TV-Bekanntheit und der Profiboxer haben ihr zweites gemeinsames Kind auf der Welt begrüßt. Auf Instagram teilten die beiden 27-Jährigen jetzt ein emotionales Schwarz-Weiß-Foto, auf dem sie mit Tochter Bambi und ihrem Neugeborenen zu sehen sind. In der Bildunterschrift schrieb Molly-Mae schlicht: "... und dann waren es 4". Den Namen und das Geschlecht ihres Babys behielt die Influencerin allerdings noch für sich.

Schon im März hatte Molly-Mae in einem YouTube-Video verraten, dass sie und Tommy sich früh auf einen Namen festgelegt haben. Dabei machte die zweifache Mama deutlich, dass es sich um eine sehr ausgefallene Wahl handeln soll. "Wir waren nie die Leute, die ihrem Baby einen normalen Namen geben", erklärte sie und fügte hinzu, sie sei sich sicher, dass viele Fans die Entscheidung kritisch sehen werden. Sie habe bislang nur von einem einzigen anderen Kind gehört, das den gleichen Namen trage.

Ihre Schwangerschaft hatte Molly-Mae erst im Februar öffentlich gemacht, als sie bereits im fünften Monat war. Ihr voraussichtlicher Geburtstermin war für den 12. Juni angesetzt, was im Vorfeld für reichlich Diskussion gesorgt hatte: Tommy tritt am 13. Juni in der AO Arena in Manchester gegen Strongman-Legende Eddie Hall an – genau einen Tag nach dem ursprünglich errechneten Geburtstermin. Fans hatten sich Gedanken gemacht, ob er bei der Geburt dabei sein könnte. Diese Sorge dürfte sich nun in Luft aufgelöst haben.

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Instagram / mollymae Molly-Mae Hague und Tommy Fury im Mai 2022

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Instagram / mollymae Molly-Mae Hague mit Tommy Fury, Tochter Bambi und dem Baby, Juni 2026

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Instagram / mollymae Molly-Mae posiert schwanger im März 2026

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