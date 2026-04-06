"Ist schwer": Romina Palms Hund lebt jetzt bei ihrem Bruder

Romina Palm (26) hat eine emotionale Entscheidung getroffen: Ihr Hund Baloo lebt mittlerweile dauerhaft bei ihrem Bruder. Die 26-Jährige sprach auf Instagram über diese Neuerung, nachdem ein Follower in ihrer Story nachgefragt hatte, wie es dem Vierbeiner bei ihrem Bruder gehe. Das Model und ihr Partner Christian Wolf (30) sind beruflich viel unterwegs und daher selten zu Hause, weshalb sie sich entschloss, Baloo in die Obhut ihres Bruders zu geben. Die Influencerin erklärt offen, dass ihr Bruder dem Hund die Konstante bieten kann, die ein Tier verdient und braucht.

Romina beschreibt die Situation in ihrer Instagram-Story und betont, wie gut es dem Vierbeiner geht. "Ja, es ist wirklich schön zu sehen, wie er bei ihm aufblüht und ein tolles Hundeleben hat", schreibt sie. Sie sieht ihren Hund immer noch regelmäßig, wenn sie ihre Eltern besucht, da ihr Bruder und ihre Eltern in derselben Straße wohnen. Romina hatte sogar überlegt, Baloo wieder mit nach Zypern zu nehmen, doch das fühlte sich für sie falsch an. Der Hund sei jetzt angekommen und fühle sich sicher, weshalb sie ihn nicht wieder aus seinem neuen Zuhause herausreißen wollte.

Trotz dieser rationalen Entscheidung fällt Romina die Trennung von Baloo schwer, wie sie gegenüber ihren Followern zugibt. "Auch wenn es für mich schwer ist. Aber ich weiß, wie gut es ihm dort geht", erklärt die junge Mutter. Seit der Geburt ihrer Tochter Hazel im Sommer vergangenen Jahres hat sich Rominas Leben grundlegend verändert. Die frischgebackene Mama meistert ihren Alltag mit dem Baby, während sie gleichzeitig mit Christian viel reist. Mit ihrer Entscheidung, Baloo bei ihrem Bruder zu lassen, stellt sie das Wohl des Tieres über ihre eigenen Wünsche und zeigt damit Verantwortungsbewusstsein.

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Instagram / rominapalm Romina Palm, Dezember 2025

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Instagram / rominapalm Romina Palm mit ihrem Hund Baloo

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Instagram / rominapalm Romina Palm und Christian Wolf mit ihrem Baby Hazel, August 2025