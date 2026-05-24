Diesen Nachnamen trägt Romina & Christian Wolfs Tochter

Romina Palm (26) und Christian Wolf (30) nehmen sich auf TikTok derzeit viel Zeit für die Fragen ihrer Community – und dabei geht es auch um ihre kleine Tochter Hazel. In einem aktuellen Clip will ein Fan wissen, welchen Nachnamen das Mädchen trägt, entschuldigt sich vorsorglich aber direkt für die möglicherweise zu private Frage. Für Christian offenbar kein Problem: Der Unternehmer machte sofort deutlich, dass er offen darauf antworten wolle. Schließlich lüftete Romina das kleine Namensgeheimnis: "Hazel heißt mit Nachnamen Wolf" – genau wie ihr Vater.

Was Rominas eigenen bürgerlichen Nachnamen betrifft, hält sich das Model weiterhin bedeckt. Öffentlich ist sie zwar unter dem Namen Palm bekannt, dabei handelt es sich jedoch gar nicht um ihren tatsächlichen Nachnamen, wie sie bereits im vergangenen Jahr auf Instagram verriet. "Ich bin eine geborene Palm. Meine Eltern haben geheiratet, als ich ein Jahr alt war. Dann habe ich den Nachnamen von meinem Papa übernommen." Bei GNTM habe sie sich noch mit ihrem richtigen Namen beworben – weil in ihrer Instagram-Bio jedoch "Palm" stand, wurde dieser Name schließlich auch von der Presse übernommen.

Abseits solcher Detailfragen geben Romina und Christian ihren Followern immer wieder persönliche, aber bewusst dosierte Einblicke in ihr Familienleben. Die kleine Familie lebt inzwischen auf Zypern und teilt online vor allem entspannte Alltagsmomente. Erst Anfang des Monats verriet Romina außerdem, dass Tochter Hazel mehrsprachig aufwächst: "Wir reden jeden zweiten Tag mit ihr Englisch." Die Aussage löste allerdings Diskussionen unter ihren TikTok-Fans aus. Einige fragten sich, ob das Kind dadurch womöglich verwirrt werden könnte. Die 26-Jährige stellte jedoch schnell klar: "Unsere Nanny hat davor schon andere Familien betreut und hat das genauso gemacht. Das hat super geklappt."

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Instagram / rominapalm Christian Wolf und Romina Palm mit ihrem Baby, Mai 2025

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Instagram / rominapalm Romina Palm mit ihrer Tochter Hazel, November 2025

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Instagram / rominapalm Christian Wolf, Romina Palm und Tochter Hazel, September 2025