Wäre Janine Kunze offen für weitere Reality-TV-Formate?

Ab dem 31. März 2026 ist Janine Kunze (52) als Kandidatin in der zweiten Staffel von "Most Wanted – Wer entkommt?" auf ProSieben und Joyn zu sehen. Gemeinsam mit Mirja du Mont (50) bildet sie das einzige reine Frauen-Duo der Staffel – eine Paarung, die viel Schauspiel- und Showbusiness-Erfahrung vereint. Für Janine ist es damit die erste Teilnahme als Kandidatin in einem großen Reality-Format. Bislang war sie in der Welt des Reality-TV vor allem als Moderatorin präsent, etwa 2011 bei der Alpensendung Die Alm. Auch abseits des Bildschirms ist sie vielseitig aufgestellt: Zuletzt war die gebürtige Kölnerin 2024 im Kinofilm "Die Chaosschwestern" zu sehen. Mit "Most Wanted" wagt sie nun einen neuen Schritt – und stellt sich dabei einem ganz anderen Erfahrungsraum als bisher.

Doch obwohl Janine sich auf dieses Abenteuer eingelassen hat, steht sie weiteren Reality-TV-Formaten eher zurückhaltend gegenüber. Gegenüber Promiflash erklärte Janine jetzt ganz offen ihre Haltung zu diesem Thema: "Ich bin ehrlich gesagt nicht wirklich an der Teilnahme klassischer Reality-Formate interessiert." Die 52-Jährige macht damit deutlich, dass die Unterhaltungsbranche für sie nicht grenzenlos ist und sie klare Vorstellungen davon hat, in welchen Sendungen sie künftig zu sehen sein möchte. "Wenn überhaupt, dann reizen mich nur Formate, die etwas Positives transportieren – mit Reisen, echten Begegnungen, einem gewissen Niveau, Anstand und auch Inhalt, der inspiriert, motiviert und Input bietet", erklärte die Schauspielerin. Sendungen, die ausschließlich auf Konflikte und Streit setzen, lehnt Janine klar ab: "Alles, was nur auf Drama setzt, ist einfach nicht meins."

Bei "Most Wanted" muss sich Janine gemeinsam mit Mirja und weiteren Promis wie Jürgen Milski (62), Markus Babbel sowie verschiedenen Realitygesichtern und Influencern fünf Tage lang vor den Huntern Joey Kelly (53), Max Schradin (47) und Otto Bulletproof verstecken. Die Dreharbeiten zur zweiten Staffel finden im Umkreis von 200 Kilometern rund um Düsseldorf statt. Der Start der Show war bereits spektakulär: Die 16 Teilnehmer wurden in knallorangenen Knast-Overalls mitten in der Düsseldorfer Innenstadt aus einem weißen Bus entlassen und rannten in alle Richtungen davon – ein ungewöhnlicher Anblick für die Passanten in der Fußgängerzone. Privat steht für Janine neben der Arbeit vor allem ihr Familienleben mit ihren drei Kindern im Fokus. Genau diese Balance zwischen spannenden Projekten und ihrem Alltag abseits des Rampenlichts möchte sie sich auch künftig bewahren – und wählt ihre TV-Abenteuer deshalb bewusst aus.

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Willy C. Randerath / Action Press Janine Kunze, Schauspielerin

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RTL Mirja du Mont nach ihrem Dschungelcamp-Exit

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ActionPress Dirk Budach und Janine Kunze im November 2022 in Köln