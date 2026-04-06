So schwierig war Linda Teodosius Suche nach einer Partnerin

Sängerin Linda Teodosiu (34) hat jetzt offen über die Herausforderungen gesprochen, mit denen sie bei der Partnersuche konfrontiert war. Die ehemalige DSDS-Kandidatin beschrieb auf TikTok, wie schwierig es für sie war, überhaupt als potenzielle Partnerin für andere Frauen erkennbar zu sein. "Ich bin in Frauenbars gegangen, damit andere Frauen gecheckt haben, dass ich überhaupt auf Frauen stehe. Weil das wusste ja so gar keiner. Ich habe es ja auch nicht gesagt, ne", erklärte Linda in dem Video. Um ihre sexuelle Orientierung zu signalisieren, habe sie sogar ihren Kleidungsstil verändert und sich bewusst maskuliner angezogen – obwohl sie das eigentlich überhaupt nicht sei. "Das habe ich dann extra so gemacht, damit andere Frauen denken: 'Ah, okay, vielleicht könnte sie auf Frauen stehen'", verriet die Musikerin.

Auch der Versuch, über Dating-Apps eine Partnerin zu finden, verlief für Linda nicht erfolgreich. Nach der Trennung von ihrem damaligen Freund habe sie sich für etwa 48 Stunden auf Plattformen wie Tinder angemeldet und dort nur Frauen angegeben. "Das war ziemlich peinlich. Ich habe das dann auch wieder deaktiviert, weil ich darin keinen richtigen Sinn gesehen habe. Ich habe da irgendwie komische Frauen kennengelernt", gab sie zu. Auch ihre Versuche in Clubs blieben erfolglos. "Ich habe zum Beispiel auch öfter längeren Blickkontakt in Clubs gehabt oder Frauen Komplimente gemacht, aber die dachten dann, ich mache einfach nur ein Kompliment. Das haben sie irgendwie nicht so ganz gecheckt", berichtete Linda.

Mittlerweile hat Linda ihre Partnerin Alexandra gefunden, mit der sie in einer glücklichen Beziehung ist. Die beiden teilen regelmäßig Einblicke in ihren gemeinsamen Alltag auf TikTok und sprechen über Erlebnisse, die queere Paare kennen. Dabei zeigen sie auch, dass nicht immer alles ernst sein muss – so erzählte das Paar erst vor Kurzem von einer kuriosen Situation, in der Alexandra von einem Mann für Lindas Geschäftspartnerin gehalten wurde, obwohl die Sängerin sie eindeutig als ihre Freundin vorgestellt hatte.

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Instagram / linda_siu_official Linda Teodosiu im September 2024

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Instagram / linda_siu_officia Linda Teodosiu, ehemalige DSDS-Kandidatin

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Instagram / linda_siu_official Linda Teodosiu mit ihrer Partnerin Alexandra